Почина легендарният певец и автор на песни Нийл Седака

Днес, 06:46
Нийл Седака има дълга музикална кариера
Нийл Седака има дълга музикална кариера

Американският певец и композитор Нийл Седака, известен с поредица от хитове през 60-те и 70-те години като „Laughter in the Rain“, е починал на 86-годишна възраст, съобщи семейството му.

В кариера, продължила шест десетилетия, Седака оглавява класациите в САЩ с три песни, а също така пише хитове и за други изпълнители.

„Семейството ни е съкрушено от внезапната загуба на нашия обичан съпруг, баща и дядо“, се казва в публикация на близките му във Facebook и X, в която той е определен като „истинска рокендрол легенда“.

Роден в Ню Йорк, Седака започва музикалната си кариера в края на 50-те години. Един от първите му успехи е песента „Stupid Cupid“, написана за популярната тогава певица Кони Франсис. През 1958 година Нийл написва песен за неговата приятелка Керъл Кинг, озаглавена „Oh, Carol“, която става тотален хит. 

Oh! Carol
Provided to YouTube by RCA Records LabelOh! Carol · Neil SedakaSings His Greatest Hits℗ Recorded Prior to 1972. All Rights Reserved by BMG MusicReleased on:...
YouTube

Като солов изпълнител той става звезда в началото на 60-те години с хитове като „Breaking Up Is Hard To Do“. Популярността му намалява през втората половина на десетилетието с възхода на групи като „Бийтълс“, но се възражда през 70-те години с песни като „Laughter in the Rain“ и „Bad Blood“.

Неговата композиция „Love Will Keep Us Together“ достига първо място в изпълнение на дуото Captain & Tennille през 1975 г.

В България сред по-възрастното поколение е много популярна Оne Way Ticket покрай изпълнението на атрактивната тъмнокожа Прешъс Уилсън в тв новогодишна програма. 

Neil Sedaka - One Way Ticket (1959) (Stereo / Lyrics)
Full video at https://youtu.be/oKOGpTsL-kY by www.steamtrainvideos.com
YouTube

През 80-те години Седака вече не присъства в класациите, но остава активен на сцената и продължава да изнася концерти.

