Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина знаменитият архитект Франк Гери

Днес, 07:26
Франк Гери (1929 - 2025)
Франк Гери (1929 - 2025)

Един от най-големите архитекти на съвремието Франк Гери е починал на 96-годишна възраст, съобщава "Гардиън". Той е издъхнал в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване на 5 декември.

Франк Гери е най-разпознаваемият американски архитект след Франк Лойд Райт, отбелязва "Гардиън". Той е един от първите, които започват да използват компютърен дизайн в архитектурата. Стои в основата на архитектурния деконструктивизъм - направление, което активно се развива на границата между XX и XXI век (към него принадлежат и Заха Хадид, и Рем Колхас).

Най-известната творба на Гери е музеят „Гугенхайм“ в Билбао, открит през 1997 г. Сред другите му значими проекти са концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос Анджелис, „танцуващата къща“ в Прага, музеят „Фредерик Вайсман“ в Минеаполис и сградата на фондация „Луи Вюитон“ в Париж.

През 1989 г. Франк Гери става лауреат на наградата „Прицкер“, най-престижното отличие в областта на архитектурата.

 

Музеят Гугенхайм в Билбао
Музеят Гугенхайм в Билбао
Танцуващата къща в Прага
Танцуващата къща в Прага
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Франк Гери, in memoriam

Още новини по темата

Почина първият председател на Сметната палата в най-новата история

22 Ноем. 2025

Почина журналистът Иван Рачев
21 Авг. 2025

Почина Джордж Уенд от "Бар Наздраве"
21 Май 2025

Почина Диляна Грозданова
22 Апр. 2025

Естрадната легенда Димитър Йосифов си отиде на 90
03 Март 2025

Почина легендарната синоптичка Любка Кумчева
07 Юли 2023

Почина проф. Милан Миланов
14 Юни 2023

Символиката в кончината на Михаил Горбачов
01 Септ. 2022

Сбогом, Торлак! Remember, Remember...
05 Авг. 2022

Почина Иван Нисторов
07 Февр. 2021

Почина основател и вокалист на Kool & the Gang
10 Септ. 2020

Всичко тече
08 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?