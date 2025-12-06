Почина знаменитият архитект Франк Гери

Един от най-големите архитекти на съвремието Франк Гери е починал на 96-годишна възраст, съобщава "Гардиън". Той е издъхнал в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване на 5 декември.

Франк Гери е най-разпознаваемият американски архитект след Франк Лойд Райт, отбелязва "Гардиън". Той е един от първите, които започват да използват компютърен дизайн в архитектурата. Стои в основата на архитектурния деконструктивизъм - направление, което активно се развива на границата между XX и XXI век (към него принадлежат и Заха Хадид, и Рем Колхас).

Най-известната творба на Гери е музеят „Гугенхайм“ в Билбао, открит през 1997 г. Сред другите му значими проекти са концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос Анджелис, „танцуващата къща“ в Прага, музеят „Фредерик Вайсман“ в Минеаполис и сградата на фондация „Луи Вюитон“ в Париж.

През 1989 г. Франк Гери става лауреат на наградата „Прицкер“, най-престижното отличие в областта на архитектурата.