4 европейски страни бойкотираха "Евровизия 2026" заради Израел

04 Дек. 2025

Четири европейски страни предприеха бойкот на музикалния конкурс “Евровизия” след решението на Европейския съюз за радио и телевизия днес, с което допусна Израел до финала на конкурса през 2026 г. във Виена.

Важна роля за решението Израел да бъде допуснат изиграха Австрия и Германия, които заеха твърда позиция - те декларираха, че в противен случай няма да участват в "Евровизия". През октомври немският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия ще се оттегли от конкурса, ако на Израел бъде попречено да участва. Австрия, на която се пада да е домакин след победата на своя представител Джей Джей, на свой ред заяви, че ще откаже да организира събитието, ако в него не е допуснат Израел.

След решението на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕBU) в полза на Израел обаче няколко страни отказаха да вземат участие в конкурса. Така постъпиха Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения. Тези страни смятат, че Израел няма място заради събитията в Газа. Отказът на Испания е с особена тежест, защото страната е част от "голямата петорка" заедно с Франция, Германия, Италия и Великобритания. Тези страни са най-големите спонсори на "Евровизия" и получават автоматично място на финала, без да пеят в квалификациите.

Пак заради Израел EBU промени и правилата на състезанието, за да намали тежестта на зрителския вот в общата оценка. Това се случи в края на ноември. През май т.г. в Базел Ювал Рафаел с песента New Day Will Rise оглави публичното гласуване на конкурса, завършвайки втора в общото класиране, когато и вотът на журито беше взет предвид, и някои държави изразиха съмнения относно реалното класиране на представителката на Израел.

През 2024 и 2025 г. около залите, където се провеждаха финалите на "Евровизия", се състояха мащабни протести срещу участието на Израел на фона на войната в Газа. Още тогава няколко държави предупредиха, че може да бойкотират следващия конкурс, ако държавата отново бъде включена.

Юбилейното 70-о издание на "Евровизия" ще се проведе през май догодина във Виена, а България ще участва след тригодишно отсъствие.

