Общоевропейско гласуване решава да се допусне ли Израел до "Евровизия"

ЕРА/БГНЕС Призиви за изключване на Израел имаше и тази година. Страната не само участва, но и спечели второто място. На снимката: представителката Ювал Рафаел.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), обединение на обществени телевизионни оператори и организатор на песенния конкурс "Евровизия", обяви, че през ноември ще свика онлайн среща, на която ще се гласува за участието в конкурса през 2026 г. Причината е дебатът за и против участието на Израел, което продължава да буди спорове, предава ДПА.

В кратко изявление EBU потвърди, че е изпратено писмо до генералните директори на всички членуващи оператори, в което ги информира за извънредна сесия на генералното събрание на организацията в началото на ноември, на която ще се вземе решение за участието. В изявлението обаче не се споменава конкретно Израел.

Следващото издание на "Евровизия" е насрочено за май 2026-а във Виена, след като австрийският певец JJ спечели конкурса през миналата година.

По-ранни съобщения на австрийската телеграфна агенция (APA) посочват, че в писмото на EBU до генералните директори се споменава "безпрецедентното разнообразие от мнения" сред членовете по отношение на участието на Израел и се подчертава, че решението ще бъде взето чрез демократично гласуване на всички членове.

Миналата седмица Управителният съвет на испанската държавна телевизия RTVE гласува страната да се оттегли от "Евровизия" през 2026 г., ако Израел се включи в надпреварата, предаде Ройтерс. Испания е петата държава, която взима подобно решение след Нидерландия, Словения, Исландия и Ирландия.

Конкурсът "Евровизия", който държи на своята политическа неутралност, вече трета година е обект на критики, свързани с военния конфликт в Газа, отбелязва Ройтерс. Няколко държави призоваха Европейския съюз за радио и телевизия да изключи Израел от участие в песенния конкурс още т.г. Страната обаче бе допусната и нейната представителка Ювал Рафаел зае второто място.

През 2024 и 2025 г. около залите на "Евровизия" се проведоха мащабни протести срещу участието на Израел на фона на войната в Газа, а няколко държави предупредиха, че могат да бойкотират следващия конкурс, ако държавата отново бъде включена.