Възродената "Интервизия" очаква САЩ и още 18 държави

Дъщерята на Краля на попмузиката Майкъл Джексън – Парис Джаксън, може да представи САЩ на песенния конкурс „Интервизия 2025“ в Москва, съобщава News.ru. Според изданието друг претендент за участие в руския аналог на "Евровизия" е предполагаемият извънбрачен син на Джако – норвежкият рапър Омер Бахти, който има двойно гражданство. Майкъл Джексън няколко пъти е концертирал в Русия и тамошната публика го смята за символ на дружеските отношения със САЩ, отбелязва каналът Mash в "Телеграм".

"Интервизия 2025" (в оригинал "Интервидение") ще се състои на 20 септември тази година на Live Arena в Новоивановское край Москва. 21 държави, включително САЩ, вече са потвърдили участието си него. Музикалният конкурс бе възроден по нареждане на Путин, след като Русия бе изключена от "Евровизия" след инвазията в Украйна. Външният министър Сергей Лавров лично се е включил с указания в организацията по осъществяване на проекта, заяви пред ТАСС директорът на Департамента за многостранно хуманитарно сътрудничество и културни отношения на руското външно министерство Александър Алимов.

Пресслужбата на "Интервизия" засега нито потвърждава, нито опровергава новината, че Парис Джаксън ще представлява САЩ. "Очаквайте официално изявление от организаторите на Международния музикален конкурс „Интервизия“. Засега тази информация остава на ниво неофициални източници, слухове или журналистически предположения", отговарят оттам.

Парис – единствената дъщеря на Майкъл Джексън от медицинската сестра и негова втора съпруга Деби Роу, е родена на 3 април 1998 г. Нейни кръстници са актьорите Макколи Кълкин и Елизабет Тейлър. Заедно с братята си тя е отгледана от Джако, който получава пълно право на попечителство над трите си деца. Кралят на попа умира, когато дъщеря му е едва 11-годишна. 27-годишната днес Парис се пробва като модел, актриса и певица. През 2020 г. записа първия си солов албум Wilted.

"Идването на дъщерята на Майкъл Джексън – Парис, е фантастичен пиар ход за "Интервизия" и ако това се случи, целият свят ще узнае за конкурса", коментира за News.ru Лавров.

Отдавна е известно, че от руска страна представител ще бъде певецът ултранационалист Ярослав Дронов, известен с псевдонима Shaman, който непрекъснато облъчва аудиторията си с идеи на великоруския шовинизъм. Още 18 страни официално са потвърдили участие на свои представители: Беларус, Венецуела, Виетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Саудитска Арабия, Сърбия, САЩ, Узбекистан, Таджикистан, Южна Африка, отбелязват организаторите. Че САЩ наистина са заявили участие твърди и кореспондентът на News.ru отвъд Океана. Според РИА "Новости" пък официално потвърдените заявки вече са 21, като се позовават на думите на представителя на руското МВнР Александър Алимов, според когото, съдейки по броя на заявките, глобалният интерес към този формат непрекъснато растял и досега нямало никакви откази по политически причини.

Продуцентът и музикален критик Павел Рудченко обаче допълва, че участието на САЩ в "Интервизия" не оначава завръщане на Русия в световното културно пространство, тъй като това "ще е дълъг процес".

"Интервизия" е песенен конкурс на съществувалата от 1946 до 1993 г. Международна организация за телевизия и радиоразпръскване (OIRT). Той се провежда от 60-те до 80-те години на ХХ век по аналогия с фестивала "Евровизия" на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), който се отделя от OIRT. В конкурса участват основно социалистически страни, близки до СССР, но и Австрия, Белгия, Испания, Канада, Холандия, Португалия и Финландия.

"Евровизия" отново във Виена 11 години след Кончита Вурст

Виена беше избрана за домакин на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия" през май 2026 г., след като Австрия спечели тазгодишното му издание с емоционалната балада Wasted Love на оперния певец JJ, предава АФП, позовавайки се на организаторите от обществената телевизия ORF. Конттатенорът от австрийско-филипински произход JJ донесе победа за страната 11 години, след като това през 2014-а направи Кончита Вурст (артистичен псевдоним на артиста Томас Нойвирт), прочула се като "брадатата жена".

Австрийската столица, която вече е била домакин на музикалното състезание през 1967 и 2015 г., е предпочетена пред Инсбрук в алпийския Тирол. Виена се кандидатира с мотото "Европа, ще танцуваме ли?". Събитието ще бъде позиционирано във "Виенер Щадхале" (Wiener Stadhalle) – концертна зала с капацитет до 16 000 зрители.

Конкурсът днес пряко се следи от 166 милиона телевизионни зрители от 37 страни.