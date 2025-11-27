Робърт Плант: "Мистерията на българските гласове" е отвъд красотата!

EПА/БГНЕС Плант е активен на сцената и в студиото и до днес, почти половин век след разпадането на Led Zeppelin.

Робърт Плант, определян за един от 100-те най-добри вокалисти на 20-и век и основател на легендарната рок група Led Zeppelin, посочи албум на прочутия ни женски хор "Мистерията на българските гласове" сред най-вдъхновяващата го музика.

77-годишният Плант, който продължава да работи с истински величия на рок сцената от втората половина на 60-те до наши дни, обяснява причините за избора си така: "Когато бях млад, в Led Zeppelin, в много отношения действително разполагахме със свободата на света. Поглъщахме музика от най-различни географски ширини и темпераменти и този запис, или най-ранната му инкарнация, беше едно от големите ми вдъхновения. Защото човешкият глас върху този винил е отвъд красотата! И той все още е много добър мой приятел."

Плант споделя и незабравим спомен от гостуване у нас: "Преди петнайсетина години бях много щастлив да свиря в България на футболен стадион на брега на Черно море ("Каварна рок фест" през юли 2007 г. - бел. ред.). Когато подгряващата група пристигна с автобус, тези жени слязоха от него, облякоха традиционните си носии и излязоха на сцената. С момчетата от Sensational Space Shifters (групата, с която Плант е на турне тогава), докато се спускахме под сцената и легнахме на тревата, слушахме как тези жени пеят. Това беше истинско небесно преживяване и е нещо, което остава в мен завинаги. Горещо препоръчвам, великолепно!"

Робърт Плант, чийто албум Saving Grace излезе с лейбъла Nonesuch Records през септември, участва във видео поредицата Nonesuch Selects. В нея изпълнители посещават офиса на Nonesuch, избират любими албуми от музикалната библиотека и споделят няколко думи за своя избор. Плант се спря на записи на Kronos Quartet, The Low Anthem, Неба Соло & Бенего Диакитé, "Мистерията на българските гласове", Виктор Краус и Чарли Федърс. За българския хор той говори след третата минута на видеоклипа.

Нови си запис Saving Grace великият рокпевец нарича "песенник на изгубеното и намереното". Създаването на албума е по време на карантината, когато обичайните скитания на Плант са почти невъзможни. Записван е в продължение на шест години в английската провинция и продуциран от самия Плант, той е с участието на вокалистката Сузи Диан, барабаниста Оли Джеферсън, китариста Тони Келси, банджиста и струнен музикант Мат Уорли, виолончелиста Барни Морс-Браун.