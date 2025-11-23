Бойко Кръстанов търси дома на мечтите си в „Театро“

Провокативната черна комедия „Домът на нашите мечти“ от Филип Ридли с участието на Койна Русева, Бойко Кръстанов и Бориса Сарафова-Черкелова ще има премиера на 15 декември в „Театро отсам канала“. Това е най-новото заглавие, което предлагат продуцентите „Квазар студио“, а режисьор на спектакъла е Васил Дуев-Тайг. Автор на сценографията и костюмите е Даниела Николчова, композитор на музиката е Явор Намлиев, а хореографията е дело на Филип Миланов.

„Домът на нашите мечти“ е шеметна сатира за имотния пазар, бездомността и неравенството. Младото семейство Оли и Джил (Бойко Кръстанов и Бориса Сарафова-Черкелова) мечтае за собствено жилище, а мистериозната Мис Дий (Койна Русева) им предлага да сбъдне тяхното желание, но…с една малка уловка. За Джил и Оли следва главоломно изкачване по социалната стълбица, но на прекалено висока цена. Макар да поднася смях в големи дози, представлението ще накара зрителите също така и да се замислят по въпроси, които са съвсем актуални и за нашата действителност.

Британецът Филип Ридли добива популярност през 90-те години на миналия век като един от пионерите на така наречения In-yer-face („Право лицето“) театър, който със своя безкомпромисен и на моменти дори скандален подход да хвърля истината в очите на зрителя предизвиква както възмущение, така и голямо признание в театралните среди на Острова. Ридли се изявява още в киното, музиката и фотографията. На българската публика са познати и пиесите му „Най-бързият часовник във Вселената“ и „Дисни трилър“, поставени от режисьора Стайко Мурджев съответно в Театър 199 и Драматичен театър – Пловдив, „Зверското синьо“ с режисьор Сава Драгунчев в Учебния театър на НАТФИЗ.

След премиерата „Домът на нашите мечти“ ще се играе в „Театро отсам канала“ на 15 януари и 7 февруари.