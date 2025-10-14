Героите на Вирипаев не се молят на Бог, а на "Най-високото дърво на Земята"

Спектакълът "Най-високото дърво на Земята" – дързък и съвременен прочит на пиесата на Иван Вирипаев, ще има премиера на 25 октомври на сцена "Дерида" на столичната ул. "Цар Самуил" 32. Спектакълът поставя болезнено актуални въпроси. Как преживяваме скръбта и чувството за вина? Как се отнасяме към себе си, към близките си и към природата? И има ли кой да ни прости в свят, в който молитвите се отправят не към Бог, а към дърво?...

Постановката е продуцирана от Credi Arte на Кремена Димитрова – компанията, която представи на българската публика едно от най-впечатляващите театрални заглавия от последните сезони – "Анна – непоправимата" от Стефано Масини за съдбата на ликвидираната от руските тайни служби разследваща журналистка Анна Политковска.

Режисьор на "Най-високото дърво на Земята" е младият Владислав Стоименов, който е поверил ролите на актьорите Бориса Сарафова-Черкелова, Биляна Георгиева и Петко Венелинов. Сценографията и костюмите са на Мария Колева, а музиката е композирана от Милен Апостолов.

Пиесата на Вирипаев осмива фалшивата етика на новото време – лайф коуч културата (изработване на стратегии с помощта на специалист за постигане на личните и професионалните цели и подобряване качеството на живот – б.р.), технологичния оптимизъм и псевдо-духовността, за да превърне една индивидуална драма в сатирично и философско изследване на човешката отговорност, издават от екипа.

Представлението има възрастово ограничение: не е подходящо за зрители под 16 години. Проектът се осъществява с подкрепата на програма "Култура" на Столична община и с благодарност към Brave Creations.

Новата пиеса с оригинално заглавие "Единствените най-високи дървета на Земята" ("Единственные самые высокие деревья на Земле") на един от изтъкнатите съвременни европейски драматурзи имаше премиера в началото на септември в театър Capitol във Варшава, където Иван Вирипаев се установи, след като напусна Русия в началото на войната с Украйна поради неприемане на политиката на Кремъл и Путин. В спектакъла там главната роля е поверена на актрисата Чулпан Хаматова – също дисидент, от март 2022 г. емигрант в Латвия и критик на режима в родината си. Партнират й Мария Машкова и музикантът Василий Зоркий.

Полското радио представя премиерната пиеса по следния начин: "…трима актьори водят диалог, който смесва смешното и смущаващото, битовото и философското. Този прост разговор се превръща в способ за задаване на сложни въпроси – въпроси, с които зрителите се сблъскват в живота, но невинаги се решават да ги артикулират. Както в най-добрите си произведения, Вирипаев съчетава играта с ритмиката на думите и виртуозното владеене на текста с парадоксални метафори и постоянно променяща се авторска гледна точка, принуждавайки публиката многократно да осмисля едни и същи теми от различни ъгли. Използвайки самата структура на езика като театрален инструмент, Вирипаев трансформира произнасянето на текста в самостоятелен елемент от сценичното действие, потапяйки зрителите в своята авторска вселената и разкривайки, слой по слой, своите вътрешни преживявания, което постепенно води до основните въпроси – за вярата и търсенето на смисъла на живота."

Преводът на пиесата на български език е дело на режисьорката Теодора Лилян, която доведе световноизвестния създател на филмите "Левиатан", "Елена", "Нелюбов" Андрей Звягинцев у нас и преведе книгата му "Филмови сценарии" за родната аудитория.

Режисьорът на българския спектакъл – Владислав Стоименов, е роден през 1996 г. Завършва НАТФИЗ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. д-р Атанас Атанасов и магистърска степен по режисура в сценичните изкуства с ръководители проф. Пламен Марков, доц. Петър Кауков и Явор Гърдев. Носител е на награда "Аскеер 2023" за изгряваща звезда за режисурата на спектакъла "Арт" от Ясмина Реза в Младежкия театър и на отличие за главна мъжка роля от кинофестивала "Златна роза 2022" за участието си във филма на Валери Йорданов "Шекспир като улично куче".