Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Героите на Вирипаев не се молят на Бог, а на "Най-високото дърво на Земята"

Спектакълът, продуциран от Credi Arte, ще разцъфти премиерно на сцена "Дерида"

Днес, 17:21
Бориса Сарафова-Черкелова от Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, в сцена от спектакъла.
Credi Arte
Бориса Сарафова-Черкелова от Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, в сцена от спектакъла.

Спектакълът "Най-високото дърво на Земята" – дързък и съвременен прочит на пиесата на Иван Вирипаев, ще има премиера на 25 октомври на сцена "Дерида" на столичната ул. "Цар Самуил" 32. Спектакълът поставя болезнено актуални въпроси. Как преживяваме скръбта и чувството за вина? Как се отнасяме към себе си, към близките си и към природата? И има ли кой да ни прости в свят, в който молитвите се отправят не към Бог, а към дърво?...

Постановката е продуцирана от Credi Arte на Кремена Димитрова – компанията, която представи на българската публика едно от най-впечатляващите театрални заглавия от последните сезони – "Анна – непоправимата" от Стефано Масини за съдбата на ликвидираната от руските тайни служби разследваща журналистка Анна Политковска.

Режисьор на "Най-високото дърво на Земята" е младият Владислав Стоименов, който е поверил ролите на актьорите Бориса Сарафова-Черкелова, Биляна Георгиева и Петко Венелинов. Сценографията и костюмите са на Мария Колева, а музиката е композирана от Милен Апостолов.

Пиесата на Вирипаев осмива фалшивата етика на новото време – лайф коуч културата (изработване на стратегии с помощта на специалист за постигане на личните и професионалните цели и подобряване качеството на живот – б.р.), технологичния оптимизъм и псевдо-духовността, за да превърне една индивидуална драма в сатирично и философско изследване на човешката отговорност, издават от екипа.

Представлението има възрастово ограничение: не е подходящо за зрители под 16 години. Проектът се осъществява с подкрепата на програма "Култура" на Столична община и с благодарност към Brave Creations.

Новата пиеса с оригинално заглавие "Единствените най-високи дървета на Земята" ("Единственные самые высокие деревья на Земле") на един от изтъкнатите съвременни европейски драматурзи имаше премиера в началото на септември в театър Capitol във Варшава, където Иван Вирипаев се установи, след като напусна Русия в началото на войната с Украйна поради неприемане на политиката на Кремъл и Путин. В спектакъла там главната роля е поверена на актрисата Чулпан Хаматова – също дисидент, от март 2022 г. емигрант в Латвия и критик на режима в родината си. Партнират й Мария Машкова и музикантът Василий Зоркий.

Полското радио представя премиерната пиеса по следния начин: "…трима актьори водят диалог, който смесва смешното и смущаващото, битовото и философското. Този прост разговор се превръща в способ за задаване на сложни въпроси – въпроси, с които зрителите се сблъскват в живота, но невинаги се решават да ги артикулират. Както в най-добрите си произведения, Вирипаев съчетава играта с ритмиката на думите и виртуозното владеене на текста с парадоксални метафори и постоянно променяща се авторска гледна точка, принуждавайки публиката многократно да осмисля едни и същи теми от различни ъгли. Използвайки самата структура на езика като театрален инструмент, Вирипаев трансформира произнасянето на текста в самостоятелен елемент от сценичното действие, потапяйки зрителите в своята авторска вселената и разкривайки, слой по слой, своите вътрешни преживявания, което постепенно води до основните въпроси – за вярата и търсенето на смисъла на живота."

Преводът на пиесата на български език е дело на режисьорката Теодора Лилян, която доведе световноизвестния създател на филмите "Левиатан", "Елена", "Нелюбов" Андрей Звягинцев у нас и преведе книгата му "Филмови сценарии" за родната аудитория.

Режисьорът на българския спектакъл – Владислав Стоименов, е роден през 1996 г. Завършва НАТФИЗ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. д-р Атанас Атанасов и магистърска степен по режисура в сценичните изкуства с ръководители проф. Пламен Марков, доц. Петър Кауков и Явор Гърдев. Носител е на награда "Аскеер 2023" за изгряваща звезда за режисурата на спектакъла "Арт" от Ясмина Реза в Младежкия театър и на отличие за главна мъжка роля от кинофестивала "Златна роза 2022" за участието си във филма на Валери Йорданов "Шекспир като улично куче".

Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Credi Arte Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Credi Arte Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Credi Arte Сцена от "Най-високото дърво на Земята"
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Вирипаев, Най-високото дърво на Земята, сцена Дерида, Кремена Димитрова, Владислав Стоименов, Бориса Сарафова-Черкелова, Credi Arte, Теодора Лилян

Още новини по темата

12 режисьори от САЩ и Европа гледат под лупа независими бг спектакли
12 Окт. 2025

Теодора Лилян, която доведе Звягинцев
31 Май 2025

И Плевенският театър ще танцува „Танцът Делхи“ на Вирипаев
07 Май 2025

"Госпожица Юлия" прескочи в XXI век с Теодора Лилян
12 Апр. 2025

Москва осъди задочно драматурга Иван Вирипаев на 7,5 години затвор
13 Авг. 2024

„Антистатик“ събира авангарда на родните хореографи
25 Апр. 2024

"Анна – непоправимата" ще излезе още два пъти в "Топлоцентрала"

18 Апр. 2024

Иван Добчев поставя Иван Вирипаев в Театър 199
15 Апр. 2024

Невена Калудова става Анна Политковска на сцената на „Топлоцентрала“
23 Февр. 2024

Нова „Госпожица Юлия“ се ражда в театъра в Плевен
17 Яну. 2024

Касиел Ноа Ашер режисира Мадам дьо Сад по време на апокалипсис
30 Ноем. 2023

Иван Вирипаев идва по покана на Народния театър
12 Юни 2023

Гогол обяви дуел на Пушкин в Народния театър
29 Апр. 2023

„Ентъртейнмънт“ за начинаещи
22 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар