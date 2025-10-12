12 режисьори от САЩ и Европа гледат под лупа независими бг спектакли

АСТ Фестивал за свободен театър ще представи до 19 октомври под мотото „Всичко е наред“ в българската си програма нови театрални и танцови проекти в разнообразни форми като документален театър, пърформанси, моноспектакли и интерактивни представления, предлагащи интересен и провокативен поглед към актуални социални теми и дълбоколичностни търсения. Програмата на 15-ото издание на форума ще се разгърне в четири познати арт пространства, които традиционно подкрепят независимата сцена в София: Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, сцена „Дерида“, ателие „Пластелин“ и I AM Studio.

Основна мисия на АCT фестивала е да осигурява видимост на независимите артисти пред публиката в страната и да ги представя в чужбина. Българските спектакли в програмата ще бъдат представени пред членове на платформата за професионален обмен и сътрудничество International Directors Summit, чрез която 12 режисьори от САЩ, Европа и др. ще гостуват на фестивала и ще участват в семинари с български режисьори. Днес вече приключи първият на Балканите уъркшоп “Поставяне на интимни сцени” – инициатива, основана върху партньорството между Драма лигата на Ню Йорк и българската сцена и още веднъж утвърждава България като активен участник в световния театрален обмен. Събитието е реализирано с подкрепата на програма „Мобилност" на Столична община. Фестивалът посреща и гости от мрежата Bridging the Scenes, която обменя професионален опит между София, Берлин, Хамбург, Копенхаген, Орхус и Прага. Всяка година български артисти откриват своите бъдещи творчески партньори в рамките на тези срещи.

Програмата в РЦСИ "Топлоцентрала" ще започне със „Слънчев бряг“ на режисьора Любомир Сапунджиев на 15 октомври. Представлението е разказ за прикриваните и до днес престъпления на комунистическия режим и предизвикателство към паметта и отношението ни към него. В същия ден ще се играе и танцовият спектакъл „Последна орбита“ на режисьора и хореограф Деян Георгиев, вече с международно признание и в селекцията на платформата Moving Balkans. Проектът изследва идентичността и дезориентацията в съвременния свят. Програмата продължава на 16 октомври с дебютния моноспектакъл на Екатерина Велева „Сянка“, предлагащ пътуване от сладкия свят на илюзиите до истинската среща със себе си. Публиката ще види на 17 октомври и танцов пърформанс със завладяващото заглавие „Just Dance: Trash“ от Марион Дърова и Яница Атанасова, анализиращ мачизма и властта в обществото. Програмата на тази сцена приключва на 18 октомври с „Никога повече понеделник“ – танцов пърформанс за апокалипсиса и трансформацията на човечеството, под режисурата на Марион Дърова и с участието на актрисата Мартина Апостолова.

На сцена "Дерида" снощи вече бе показан спектакълът „Клюки от Ада“ на режисьора Мирослав Митков – силна и завладяваща история, в която трима непознати се срещат в „ада“ и разкриват дълбоки и шокиращи истини за живота. В програмата за вторник, 14 октомври, е включена и постановката на режисьорката Максима Боева „Косвени щети“, посветена на женската гледна точка към войната. Проектът е създаден по книгата на носителката на Нобелова награда за литература Светлана Алексиевич, разказваща за жените на фронта през Втората световна война.

В ателие "Пластелин" на 13 и 14 октомври очакваме „Рапсодия за живота“ на режисьора Светослав Николов. Това е сетивно представление, което се вглежда в смисъла на съществуването и личностното израстване като поредица от значими събития и случайни обрати. Със специалното участие на ученици от Український Вулик - освітньо-інтеграційний центр, Alpha International School и ситуационен център „Отворени врати“, както и на студенти от Нов български университет.

В I AM Studio още в откриващата вечер на фестивала – 10 октомври, беше представена театралната акция в реално време „Извънредно прослушване“ от Камелия Евгени и Явор Костов-Йондин, в която режисьор прослушва актриса за роля във филм, разказващ за репресиите в тоталитарна България. Утре, понеделник, ще се играе „Прашка“ на режисьора Йордан Славейков по пиесата на Николай Коляда – още една история за любовта и човешките избори, която приканва да се вгледаме в другия и да опитаме да го разберем, вместо да го съдим. В програмата са още „Аз, Маяковски“ – авторски спектакъл на Милена Анева с актьора Даниел Рашев по Владимир Маяковски (15 октомври), и „Доброто тяло“ – моноспектакъл на Аделина Петрова по текстове на Ева Енслър, Чехов и Шекспир, разкриващ размислите на една актриса върху килограмите, секса и театъра (18 октомври). „Спартак“ пък е авторски моноспектакъл на Спартак Тодоров, който се пита постижима ли е абсолютната свобода (17 октомври). „Драконче на име Яйчице“ на режисьорката Ива Николова е планиран за финалния ден на фестивала 19 октомври и е посветен на различието и вярата в себе си. Подходящ е за деца.

За международната програма на настоящото 15-о издание на АСТ Фестивал за свободен театър „Сега“ по-рано писа. Графикът на всички събития в рамките на форума може да се проследи на сайта https://www.actfest.org/act-2025/calendar-2025.