„Топлоцентрала“ ни кани на "Цирколюция"

44 фестивални събития за 4 дни: съвременен цирк, въздушна акробатика, фокуси, танц

Днес, 09:38
Симпатичният Никола Фантон от Португация ще покаже спектакъла си "Кой си ти?" за ежедневието на съвременния работещ човек.
Единственият международен фестивал за съвременен и социален цирк в България – „Цирколюция! Мини Арт Фест 14”, ще се състои в София от 2 до 5 октомври и ще предложи 44 събития за малки и големи ценители. Сред тях са 24 представления на международни и български артисти, 15 циркови работилници за деца, младежи и възрастни, два концерта („Есенни джаз скици“ с братя Владитерови и Ропотамо Ко), две международни срещи под мотото Дебат за цирка“ с участие на експерти от Европа и България и една изложба – „Царете на магията“ с куратор Драгомир Драганов.

Мястото на събитието е на територията на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ (Южен парк 2), като и тази година по-голяма част от програмата е с вход свободен, а билетите за платените представления са на символични цени.

„Цирколюция! Мини Арт Фест 14” осигурява целодневно изживяване за всички от семейството – децата ще се забавляват с игри и работилници по циркови дисциплини, а възрастните ще се насладят на международни спектакли, концерти и вкусна храна, напитки и крафт бира, произведена в София, обещават организаторите. Форумът ще представи развитието на съвременната циркова култура с идеята да се учим, докато се забавляваме, и да откриваме разнообразни спектакли от различни държави.

Силен международен акцент тази година е представлението Blueprint на Миджин Ким и Леон Бьоргенс (Overhead Project, Германия). Това е чувствително и хумористично изследване на междуличностните отношения чрез съвременен цирк и танц. То разчупва клишетата на танцовия дует, представяйки физически виртуозни изпълнения, които провокират нагласите и представите на зрителите. Музиката на Саймън Бауер потапя в диалог между тела и сцена. Blueprint е заключителната част от трилогията „Човек, Хиперобект и Трансформация“, посветена на връзките между хора и обекти.

В програмата ще видим и спектакли на млади професионалисти от международната циркова сцена. Сред тях е By Storm на ирландската артистка Хана Скъли – вертикален цирково-танцов спектакъл, вдъхновен от бурите и самотата на откритите пространства. Използвайки тъкани, колани и противовес, изпълнителите ще превърнат фасадата на „Топлоцентрала“ в зрелищна екстериорна сцена на 3 и 4 октомври от 18.00 ч. Входът е свободен.

Друг акцент е проектът „Кой си ти?“ на младия португалски артист Никола Фантон – пътешествие на интроспекция и трансформация, което ще се играе на 2 октомври от 20.00 ч. и на 5 октомври от 19.00 ч. Спектакълът проследява ден от живота на работника чрез цирков обръч, обекти и баланс, като във финала публиката може да се включи активно, създавайки интимен момент на споделеност. Вход свободен.

Още един интересен детайл от тазгодишната програма е спектакълът „Абсурд“ на „Цирк Вермут“ на каталунските артисти Давид Канделич и Жорди Мас, с режисура на Минер Монтей и музика на Пол Жубани. „Абсурд” е шоу, изпълнено с парадоксален хумор, виртуозни умения и щипка игриво въображение. Баланс върху дъски и тръби, мания по гумени патета, ретро велосипеди и невероятни трикове с метли водят до големия финал – шеметна надпревара на колела.

Атрактивен акцент от България е „Народен цирк“ – спектакъл в процес на създаване, основан на взаимодействието между български фолклорни танци и музика и съвременно цирково изкуство. Представлението е комедия, разказваща история за двама неопитни танцьори, които се опитват да се научат да играят български хора и по пътя си предизвикват серия от куриозни ситуации. Режисьор е Дарио Табаков. Вход свободен.

Любителите на фокусите не трябва да пропускат „Магичното шоу на Дани Белев“ – илюзионистът и чаровната му асистентка Александра ще хипнотизират зрителитие с шоу за цялото семейство, в което има от всичко по много: фокуси, смях, участие на публиката. Ще можем да ги видим на 3 октомври.

Още един впечатляващ спектакъл от жанра въздушна акробатика става част от тазгодишната програма на “Цирколюция” – артистите Десислава Рогоулина и Илля Рогоулин от Infinity Artist Club се включат в настоящото издание премиерно с „Lumo -Цирков сън между две безкрайности“: модерен сценичен спектакъл, който оставя зрителя буквално без думи с помощта на танц, изкусно жонглиране, хула хоп и невероятен контрол върху страшно много обръчи.

Сред интересните български акценти е и „Нестабилна земя“ - временна намеса в градската среда, която привлича внимание върху играта и движението като нужда и право на всички в общността.

Танцовото представление „Трима мъже на нестабилна земя“ пък проследява пътешествието през един разклатен и колеблив свят на трима герои, в които се превъплъщават Братан Братанов, Ивайло Димитров и Дани Кърнс. Те преплитат в поредица фантастични сцени принципите на играта и внезапната композиция, като се опират на разнообразни съвременни движенчески техники за връзка със земята и един с друг. Вход свободен.

Традиционно, „Цирколюция! Мини Арт Фест 14” дава сцена и на социалния цирк, включвайки участници от фондация “Светът на Мария”, сдружение "Аутизъм - образование, бъдеще и възможности" и цирк „Твас“ от Дания.

С богата международна програма, нови формати и силни сценични преживявания, фестивалът утвърждава ролята си на важна платформа за съвременен цирк в България. Събитието е част от международната мрежа Circostrada, както и от инициативата 3XPER1ENCE – обединение на фестивали от независимия културен свят.

Хана Скъли от Ирландия ще представи By Storm - вертикален цирково-танцов спектакъл за самотата в откритите пространства.
