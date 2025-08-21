Медия без
Сурова изповедна поезия сродява пънк и брутализъм в „Топлоцентрала“

Хибридното представление-концерт на Галина Борисова ще се играе премиерно на 2 и 3 септември

Днес, 11:54
Теодора Симова
Фрагмент от плаката за хибридното събитие.

Хибридното представление-концерт Сурова изповедна поезия (raw confessional poetry) ще има премиера на 2 и 3 септември от 19.30 часа в зала 1 на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала. Идеята, драматургията и хореографията са на Галина Борисова, а в представлението специално участие имат музикантите от група КАКЕ – Андрю Андерсон, Мартиан Табаков и Мартин Пенев, както и актрисите Елена Иванова, Невена Калудова и самата Борисова.

Спектакълът обединява поетичен пънк, концептуален брутализъм и естетически натурализъм, изследвайки теми като недоволството към заобикалящата среда, но без лозунги и манифести, предлагайки безобидни протестни послания, издават от екипа. Във време, в което всички дискусии се занимават с политиките и идентичността, сблъсквайки се с феномена на пост-истината и възхода на популизма, създателите на  raw confessional poetry се дистанцират от тези натрапчиви тенденции. Във време, когато всичко шеметно се променя, артистите се съсредоточават в собствените си центробежни сили и външните им отпечатъци. Шестимата на сцената извършват спонтанни структурирани действия, без постоянна мисъл, без наратив, без имитации - те не играят роли, те са себе си

Интересуваме се от достойнствата на сигурността, до-теоретичното доверие, синдрома на подозрението, раните на модернизма, нихилизма на постмодернизма, концептуалните внушения и др. Занимаваме се с реализма понеже той е действителен, с натурализма защото той е естествен, и с брутализма защото той е монументален, интелектуализира случващото се на сцената авторът Галина Борисова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и в партньорство с галерия Етюд. От екипа изказват специални благодарности на Елена Цвяткова за материали за сценография – свободен ресурс, излязъл от употреба. Визуалните материали са на Теодора Симова.

Галина Борисова е танцьор, хореограф и танцов педагог. Специализирала е модерни танцови техники в „Палука Шуле“ – Дрезден, Rock Színház театър – Будапеща, по-късно е гост на Louise Bédard Danse и театър La Chapelle – Монреал, присъединява се към курсовете в Квебекския университет и Les Ateliers de danse moderne de Montréal Inc. – танцово училище за съвременен танц. Гост и участник е и в тренинговите отворени класове с Jean-Pierre Perreault студио. Става стипендиант на университета „Дюк“ в Северна Каролина, печели резиденция в Ню Йорк и т.н. Борисова е носител на редица международни отличия: първо място на международен конкурс за съвременна хореография в Гронинген, Холандия за нейната постановка A Never Ending Story (1998); златен медал за танцовия моноспектакъл „​Хуанита Хилдегард Бо​” в Белград  за най-добър соло изпълнител (2005) и др. Има номинация за награда „​Икар​ 2014“ за „​Танцувам Мария Калас“ и "Тук долу всички люляци умират" (2018).

Галина работи с​ театър „Гилотин“ – Стокхолм, ​Гранд театър – Холандия, ​Kublai Khan Investigation – Франция​, ​Deja Donne – Чехия/Италия, ​Louise Bedard Dance​ – Канада, Elsa Limbach – САЩ, Сръбски национален театър – Нови Сад и др. Преподава в Нов български университет, Дънкан център – Прага, НАТФИЗ.

 

Личен архив Хореографът Галина Борисова
