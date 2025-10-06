"Медея" с Радина Кърджилова триумфира на международен фестивал в Скопие

Спектакълът „Медея“ по Еврипид, създаден за Народния театър „Иван Вазов“ от световноизвестното дуо на режисьора Деклан Донелан и сценографа Ник Ормерод, спечели Гран При (голямата награда) на Международния театрален фестивал „Скупи“ в Северна Македония. Деветнадесетото издание на форума, който събира водещи театрали от региона в Скопие, бе доминиран от силното българско участие, а фестивалното жури аргументира присъждането на наградата за постановката по следния начин: „Въздействащо и завършено театрално произведение, отличаващо се с изключителното изпълнение на главната актриса Радина Кърджилова, която оживява темата за Медея по съвременен и емоционално завладяващ начин“.

От екипа на спектакъла благодарят за десетките топли отзиви и сърдечни думи в социалните мрежи, получени от зрители и гости на фестивала. “Щастливи сме, че „Медея“ успява да докосне не само българската, но и македонската публика. Вярваме, че скоро спектакълът ще развълнува и други международни сцени, за които има покани за гостуване”, отбелязват нашите артисти. Представлението е нестандартно, актьорите играят на подиум сред публиката и се движат между зрителите, които сякаш са въвлечени да участват и да вземат страна в драмата на Медея.

Фестивалът донесе още едно признание за българското театрално изкуство – режисьорът Васил Василев бе отличен с наградата за режисьорска креативност за спектакъла си „Дон Жуан“ от Молиер, продукция на Народния театър в Ниш с известния в цяла Европа сръбски актьор Деян Лилич в главната роля. Българската публика вече имаше възможност да гледа постановката, която гостува на първата ни трупа през юни като част от фестивала „Сцена без граници“. Акцент на селекцията тогава беше работата на български режисьори зад граница, създали спектакли в други държави от региона.

Родното участие в Скопие бе подкрепено и от представлението „X“ от продукцията на Yalta Art Room от София, вдъхновено от стихове на Омар Хаям, с режисьор Боян Крачолов и в изпълнение на Васил Дуев-Таиг.

Международният театрален фестивал „Скупи“ („Скупи Фест“) тази година представи от 29 септември до 4 октомври в Албанския театър – Скопие, и спектакли на Националния театър на Косово от Прищина, AteliercuncheoN от Бергамо, Италия, Global Theater от Любляна, Словения, Hera Theater от Истанбул, театър „Метропол“ – Тирана, както и на домакините от Албанския театър в Скопие. Фестивалът има състезателен характер, като присъжда една награда – за най-добро представление.