Фондацията на Брижит Бардо може да е „изяла“ наследството на сина ѝ

Наследството на легендарната актриса Брижит Бардо, която почина на 28 декември на 91-годишна възраст, може да се превърне в съдебен казус. По закон половината от имуществото се пада на единствения син на звездата – 65-годишния днес Никола` Шарие, но се оказва, че от него не е останало почти нищо, тъй като през годините по-голяма част е била прехвърлена към фондацията на Бардо, която се занимава със защита на животните.

Докато от семейството на актрисата се очаква да даде отговор на предложението на президента Еманюел Макрон да се организира тържествена национална почит в нейна памет преди частното погребение, ще трябва да бъде решен и ключовият въпрос около предполагаемото ѝ многомилионно наследство. На първо място, колко и какво ще получи единственият ѝ син, Никола-Жак Шарие, роден от брака ѝ с актьора Жак Шарие, с когото тя, меко казано, е имала проблемни отношения.

Самата Бриджит, говорейки за сина си, не пести брутални думи: тя го нарича „тумор, който се храни от нея“, заявявайки, че би предпочела да роди кученце. Бременността е била нежелана: връзката с колегата ѝ е започнала съвсем наскоро и, веднага щом открива, че е бременна, Бардо се опитва да направи аборт, но навремето това е било незаконно във Франция и никой лекар, с когото се е свързала, не е поел риска да се намеси. След години синът Никола, който винаги е странял от светлината на прожекторите, завежда съдебно дело срещу прочутата си майка именно заради тези шокиращи фрази, увековечени в автобиографията ѝ. По-късно, с напредване на възрастта на двамата, между тях се установяват по-цивилизовани, но хладни отношения. Ала ако той вътрешно се е надявал, че душевните страданията, които е понасял десетилетия наред, ще бъдат възмездени поне материално, изглежда, че тази надежда е обречена да бъде попарена, коментира Il Mattino.

Никола-Жак, който живее в Норвегия със съпругата си – бивш модел, двете си дъщери и внуци, би трябвало да получи половината от имуществото на майка си. Проблемът обаче е, че почти нищо от тези активи не е останало, тъй като през годините Бардо е прехвърлила всичко на фондацията, носеща нейното име, която се грижи за животните, информира SkyTg24. Самата фондация в изявление, цитирано и от BFM TV, обяви, че погребението ще се проведе в частен формат на 7 януари в Сен Тропе, в гробище край морето и в близост до резиденцията ѝ „Ла Мадраг“, в което почиват и нейните родители. Мястото за вечен покой на филмовата звезда в крайбрежното гробище ще бъде крипта в близост до гроба на първия ѝ съпруг, режисьора Роже Вадим. Бардо му отдава заслуга за ключовата му роля в развитието на нейната кариерата и за международния ѝ успех.

Според решението на кметството в курорта, траурната меса в църквата „Успение Богородично“ ще започне в 11.00 часа местно време само за роднини и близки. Погребението, което ще бъде „просто и непретенциозно“, ще бъде последвано от церемония, отворена за всички нейни почитатели. Не се очаква президентът Макрон да присъства, но Марин льо Пен, лидерката на френската крайна десница, към която актрисата от години гравитираше, ще присъства „в лично и приятелско качество“.

Само полски цветя на траурната церемония

Церемонията ще бъде излъчена за многобройните фенове на звездата и на големи екрани, инсталирани на централния площад „Плас де Лис“ и градското пристанище, а в кметството ще бъде открита книга за съболезнования. Сен Тропе – градът, който беше дом за Брижит Бардо в продължение на много десетилетия, се готви за масов приток на представители на медиите и почитатели. Властите подчертават, че форматът на събитието е съобразен с желанията на самата актриса, която е предпочитала скромността и уединението на вилата си. По-рано фондация „Брижит Бардо“ публикува видеоклипове с участието на актрисата от последните дни на живота ѝ. Кадрите показват как 91-годишната активистка прекарва време с доберман на име Урф, когото фондацията ѝ е взела под грижите си, след като собственикът му отива в старчески дом.

Духът на цялата церемония ще бъде „прост и непретенциозен“, каквото е било мотото на Брижит Бардо при всякакви обстоятелства, добавят от фондацията ѝ. Те са поискали цветята, които ще бъдат поставени в църквата, да са обикновени диви полски цветя, в прости цветни букети, каквито е предпочитала актрисата, а не рози. Черно-бялата снимка на звездата в траурното съобщение е „любимата на Брижит Бардо за всички времена“, на която през 1977 г. тя стои на леден къс, държаща бебе тюленче. Некрологът включва само годините на раждане и смърт и католически кръст.