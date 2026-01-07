Медия без
Брижит Бардо е починала от рак (ГАЛЕРИЯ)

Легендата бе погребана в Морското гробище в Сен Тропе

07 Яну. 2026Обновена
Сбогуване със звездата
ЕПА/БГНЕС
Сбогуване със звездата

Френската актриса Брижит Бардо, която бе погребана днес в Сен Тропе, е починала от рак, се казва в изявление на съпруга й пред седмичното списание "Пари мач", цитирано от АФП.

Иконата на киното, превърнала се в страстна защитничка на правата на животните, "е понесла добре двете операции, на които се е подложила, за да се излекува от рака, отнел в крайна сметка живота й", разказва Бернар д'Ормал в интервю, публикувано във вторник вечерта на сайта на списанието. Той не разкрива от какъв вид рак е страдала Бардо, която почина на 28 декември на 91-годишна възраст. 

Бившата актриса и певица беше хоспитализирана два пъти през есента, без да бъдат посочени подробности за причините. През 80-те години на миналия век тя е страдала от рак на гърдата.

"Тя постоянно искаше да се върне в "Ла Мадраг", прочутата й вила в Сен Тропе, където почина. А там нещата бяха още  по-сложни, особено заради постоянните болки в гърба, които не отминаваха и й  причиняваха страдание и изтощение. Беше й неудобно, дори когато беше на легло", разказва още Бернар д'Ормал. "Въпреки това тя до последно беше в съзнание и загрижена за съдбата на животните", допълва съпругът на Брижит Бардо. 

Д'Ормал, роден през 1941 г. в Марсилия, бе женен за Бардо от 1992 г. до кончината й. Той е четвъртият й съпруг, след кратки бракове с Роже Вадим, Жак Шарие и Гюнтер Закс през 50-те и 60-те години на миналия век. В интервюто за "Пари мач" Д'Ормал обяснява и причините за погребението на Бардо в морското гробище в Сен Тропе, въпреки че тя често е изразявала желанието си да бъде погребана във вилата си „Ла Мадраг". 

"Преди няколко години тя осъзна, че това няма да е по силите на кметството. Представете си множеството туристи, тълпящи се по тясната крайбрежна пътека. Затова Брижит се примири, че трябва се откаже от тази идея и прие да бъде погребана в морското гробище, до родителите си, които обожаваше", разказва Д'Ормал. 

По-рано днес покритият с ратан ковчег на звездата пристигна в църквата в Сен Тропе и беше посрещнат от сина й, с когото иконата на френското кино имаше сложни отношения. Бардо е казвала, че й липсва майчински инстинкт, и беше оставила детето на баща му. 65-годишният днес Никола-Жак Шарие живее в Осло, Норвегия, и един от големите въпроси до последно беше дали ще присъства на погребението на майка си. Приживе Брижит се изказваше неласкаво за единственото си дете. В автобиографичната си книга тя споменава, че единствената причина да не го абортира е, че в началото на 60-те години това е незаконно във Франция и никой лекар, с когото се е свързала, не е поел риска да премахне плода. 

Погребалната процесия премина през малкото пристанище на Сен Тропе под аплодисменти, преди да започне траурната церемония, на която присъстваха Мирей Матийо, Пол Белмондо и лидерката на крайната десница, на която Брижит приживе симпатизираше, Марин льо Пен. Погребението бе излъчвано на екран за почитателите на звездата, които се събраха в крайбрежното градче за последно сбогом.

По-късно Брижит Бардо бе положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците й по майчина линия, както и първият й съпруг Роже Вадим, който я изстреля към славата с филма "И Бог създаде жената" през 1956 г.

Близките изпращат ковчега на Бардо.
ЕПА/БГНЕС Близките изпращат ковчега на Бардо.
Почитателите на легендата гледаха погребалната церемония на екран.
ЕПА/БГНЕС Почитателите на легендата гледаха погребалната церемония на екран.
"Животните ти благодарят, Брижит Бардо", пише на този плакат.
ЕПА/БГНЕС "Животните ти благодарят, Брижит Бардо", пише на този плакат.
Морското гробище, в което почива легендата на киното.
ЕПА/БГНЕС Морското гробище, в което почива легендата на киното.
ЕПА/БГНЕС
Бардо с четвъртия си съпруг Бернар д'Ормал, който я придружаваше в последните над три десетилетия от живота й.
сп. Gala Бардо с четвъртия си съпруг Бернар д'Ормал, който я придружаваше в последните над три десетилетия от живота й.
