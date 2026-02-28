Медия без
Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена

Парчето бе единодушно избрано от жури и публика сред три предложения

28 Февр. 2026
Дара ще пее Bangaranga на втория полуфинал на "Евровизия 2026" във Виена - на 14 май.
БНТ
Дара ще пее Bangaranga на втория полуфинал на "Евровизия 2026" във Виена - на 14 май.

Ефектното танцувално поп парче Bangaranga ще представи певицата Дара на полуфинала на конкурса „Евровизия 2026“ на 14 май във Виена. Това единодушно решиха специализираното жури в студиото и телевизионните зрители на БНТ тази вечер, когато нашата участничка изпълни за пръв път трите песни, създадени специално за нея и за случая от международен творчески тръст.

Журито – Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Любо Киров, Васил Петров, Криско, Руши Видинлиев, композиторът Петър Дундаков, директорът на БНР Милен Митев и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити, оцениха Bangaranga с 30 точки срещу 18 за втората изпята от Дара композиция – Curse („Проклятие“) и 12 за първата – This is me („Това съм аз“). Публиката оцени по същия начин предложенията: в полза на Bangaranga бяха гласували над 19 000, докато за другите две песни вота си бяха дали между 1000 и 1900 зрители. Крайният вот бе комбиниран и се формира на база 50/50 от гласовете на жуито и тези на тв зрителите. 

Още веднага, след като прозвуча третата песен, представителите на журито не спестиха похвалите за нея, а мненията им обобщи Богдана Карадочева: „Това е песента за Дара!“. Първите две композиции – и двете балади, бяха точно характеризирани от композитора Петър Дундаков – че са малко равни, без контрасти. Жури и публика в пълно съгласие постановиха, че Bangaranga носи много повече настроение за подиум като „Евровизия“ и е по-запомнящата се композиция.

Специални гост-изпълнители на финала на националната селекция, организирана от БНТ, бяха представителите на Люксембург и Сан Марино Eva Marija и Senhit, които също ще пеят във Виена. Големият финал на конкурса „Евровизия 2026“ е на 16 май.  

Дарина Николаева Йотова, по-известна като DARA, е българска поп певица и автор на песни, родена на 9 септември 1998 г. във Варна; завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и започва да пее още като дете (вкл. народно пеене), а широката ѝ популярност идва през 2015 г. с участието ѝ в X Factor, където стига до финала и завършва трета в отбора на Криско; след това развива активна музикална кариера с поредица хитови сингли и колаборации, паралелно участва в телевизионни формати като „Като две капки вода“ (2020) и Dancing Stars (2024), а през 2021 г. става треньор в „Гласът на България“ по bTV; на 31 януари 2026 г. печели националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ и получава правото да представлява България на конкурса във Виена.

В последните години Дара се позиционира като изпълнител от новото поколение, който мисли съвременна поп форма - и като вокал, и като образ, и като авторска идентичност. Лейбълът ѝ (Virginia Records) я описва като една от бързо растящите звезди на българската сцена, с натрупани милиони стриймове/гледания. Това е важно в контекста на „Евровизия“, защото конкурсът все по-рядко награждава само хубав глас или майсторско пеене. Печели пакет: сценично присъствие, разказ, характер, контрол върху детайла, припомня Дарик. Дара влиза в селекцията именно като артист, който вече е силно "телевизионен" с голям концертен опит – тоест, готов за голяма сцена.

