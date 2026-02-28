Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена

Ефектното танцувално поп парче Bangaranga ще представи певицата Дара на полуфинала на конкурса „Евровизия 2026“ на 14 май във Виена. Това единодушно решиха специализираното жури в студиото и телевизионните зрители на БНТ тази вечер, когато нашата участничка изпълни за пръв път трите песни, създадени специално за нея и за случая от международен творчески тръст.

Журито – Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Любо Киров, Васил Петров, Криско, Руши Видинлиев, композиторът Петър Дундаков, директорът на БНР Милен Митев и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити, оцениха Bangaranga с 30 точки срещу 18 за втората изпята от Дара композиция – Curse („Проклятие“) и 12 за първата – This is me („Това съм аз“). Публиката оцени по същия начин предложенията: в полза на Bangaranga бяха гласували над 19 000, докато за другите две песни вота си бяха дали между 1000 и 1900 зрители. Крайният вот бе комбиниран и се формира на база 50/50 от гласовете на жуито и тези на тв зрителите.

Още веднага, след като прозвуча третата песен, представителите на журито не спестиха похвалите за нея, а мненията им обобщи Богдана Карадочева: „Това е песента за Дара!“. Първите две композиции – и двете балади, бяха точно характеризирани от композитора Петър Дундаков – че са малко равни, без контрасти. Жури и публика в пълно съгласие постановиха, че Bangaranga носи много повече настроение за подиум като „Евровизия“ и е по-запомнящата се композиция.

Специални гост-изпълнители на финала на националната селекция, организирана от БНТ, бяха представителите на Люксембург и Сан Марино Eva Marija и Senhit, които също ще пеят във Виена. Големият финал на конкурса „Евровизия 2026“ е на 16 май.

Дарина Николаева Йотова, по-известна като DARA, е българска поп певица и автор на песни, родена на 9 септември 1998 г. във Варна; завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и започва да пее още като дете (вкл. народно пеене), а широката ѝ популярност идва през 2015 г. с участието ѝ в X Factor, където стига до финала и завършва трета в отбора на Криско; след това развива активна музикална кариера с поредица хитови сингли и колаборации, паралелно участва в телевизионни формати като „Като две капки вода“ (2020) и Dancing Stars (2024), а през 2021 г. става треньор в „Гласът на България“ по bTV; на 31 януари 2026 г. печели националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ и получава правото да представлява България на конкурса във Виена.

В последните години Дара се позиционира като изпълнител от новото поколение, който мисли съвременна поп форма - и като вокал, и като образ, и като авторска идентичност. Лейбълът ѝ (Virginia Records) я описва като една от бързо растящите звезди на българската сцена, с натрупани милиони стриймове/гледания. Това е важно в контекста на „Евровизия“, защото конкурсът все по-рядко награждава само хубав глас или майсторско пеене. Печели пакет: сценично присъствие, разказ, характер, контрол върху детайла, припомня Дарик. Дара влиза в селекцията именно като артист, който вече е силно "телевизионен" с голям концертен опит – тоест, готов за голяма сцена.