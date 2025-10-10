Медия без
Австрия няма да организира "Евровизия", ако Израел бъде изключен

Испания, Нидерландия, Исландия, Словения и Ирландия обаче настояват за това

Днес, 14:01
Австрия е определена за домакин на "Евровизия" 2026 по силата на победата на своя представител Джей Джей в конкурса тази година.
Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер и австрийският държавен секретар по въпросите на администрацията Александър Прьол обявиха, че страната им ще откаже да е домакин на песенния конкурс "Евровизия" 2026, ако Израел бъде изключен, предаде Евронюз.

По-рано Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който организира ежегодния конкурс, обяви, че ще гласува на общо събрание през ноември дали Израел може да участва. Вероятно решението ще бъде положително повлияно от постигнатото примирие между Израел и "Хамас", ако крехкият мир се задържи. 

Все пак вчера генералният директор на Би Би Си Тим Дейви заяви в интервю, цитирано от Deadline, че гласуването за или против участие на Израел е "много трудна ситуация" за EBU. Би Би Си е един от водещите членове на организацията. Дейви обаче не подсказа как ще гласува английската обществена телевизия.

Натискът за отстраняването на Израел от "Евровизия" е заради войната в Газа и причинената от нея хуманитарна криза. Испания, Нидерландия, Исландия, Словения и Ирландия досега са заявили, че ще се откажат от участието си в събитието, ако на Израел бъде разрешено да се състезава.

Отказът на Испания е с особена тежест, защото страната е част от "голямата петорка" заедно с Франция, Германия, Италия и Великобритания. Тези страни са най-големите спонсори на "Евровизия" и получават автоматично място на финала, без да пеят в квалификациите.

На свой ред немският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия ще се оттегли от конкурса, ако на Израел бъде попречено да участва.

Според израелската медия Ynet, през септември Европейският съюз за радио и телевизия "неофициално“ е казал на израелските представители, че трябва временно да се оттеглят от конкурса. В случай че Израел желаел да остане в "Евровизия", неговият изпълнител трябвало да участва под неутрален флаг, подобно на руските спортисти на Олимпийски игри, намекнали от EBU. Самата Русия бе отстранена от песенния конкурс още през 2022 г., след нахлуването в Украйна, и вече четири години не бива допусната. 

Австрия следва да бъде домакин на "Евровизия" догодина, след като нейният участник Джей Джей спечели конкурса за 2025 г. с песента Wasted Love. Ако се откаже от домакинството точно преди събитието, нейната национална телевизия ORF може да бъде наказана с глоба до 40 милиона евро, уточняват експерти, цитирани от БТА.

"Евровизия" е учредена след Втората световна война, за да предостави мирна сцена, където нациите могат да се съревновават с песен. Израел участва от 1973 г.

Конкурсът днес пряко се следи от 166 милиона телевизионни зрители от 37 страни.

