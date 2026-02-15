Турнето за 70-годишнината на „Евровизия“ се отлага

Първото турне на песенния конкурс „Евровизия“, което трябваше да отбележи неговата кръгла 70-годишнина, се отлага, съобщават организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Обявено миналия месец, турнето трябваше да посети 10 страни в Европа това лято, като стартира от лондонската O2 Arena на 15 юни, отбелязва Би Би Си. Мартин Грийн, директор на конкурса, чието поредно издание ще се състои през май в австрийската столица Виена, посочва в изявление, че „непредвидени обстоятелства“ са ги накарали да вземат „трудното решение“ да отложат допълнителното ново турне.

„Със съжаление обявяваме, че взехме трудното решение да отложим турнето на живо на конкурса за песен на „Евровизия 2026“. Сблъскахме се с непредвидени предизвикателства, които, въпреки максималните усилия на нашия екип, продуцентите и организаторите, не успяхме да разрешим“, казва Грийн. Той изразява благодарност към хилядите фенове, които са закупили билети за турнето, и гарантира от името на организацията, че пълната сума ще им бъде възстановена възможно най-скоро. Мартин Грийн уверява, че „Евровизия“ ще „рестартира“ турнето, първоначално планирано като част от честванията за 70-ия рожден ден на конкурса, веднага щом може „да осигури преживяване от световна класа“, каквото феновете очакват. „Нашият фокус остава върху това да предложим невероятен конкурс за песен на „Евровизия“ през май“, заключава той.

Новото шоу трябваше да включва някои от най-запомнящите се изпълнители от историята на конкурса, както беше анонсирал EBU през януари. Сред тях предвидени бяха Джони Лоуган – многократен победител от Ирландия, Катрина, финландската рок група „Лорди“ – победители през 2006-а, Верка Сердючка, както и изпълнения на 10 от тазгодишните участници. Европейските градове, които трябваше да са домакини на етапи от тура, бяха Лондон, Хамбург, Милано, Цюрих, Антверпен, Кьолн, Копенхаген, Амстердам, Париж и Стокхолм, припомня АФП.

Миналия декември организацията на конкурса беше разтресена, след като и Исландия се присъедини към Испания, Ирландия, Словения и Нидерландия, заявявайки, че ще бойкотира изданието през 2026 г. Причините са спорът за участието на Израел в музикалнто състезние заради войната в Газа, както и обвиненията в нечестни практики на гласуване. Появиха се подозрения за манипулиране на системата за телевизионно гласуване с цел да се даде предимство на Израел по време на миналогодишната „Евровизия” в Базел. От някои телевизионни канали също изразиха загриженост относно свободата на медиите, тъй като Израел не позволява на техните журналисти да влязат в Газа.

EBU обяви, че затяга правилата за гласуване на конкурса, за да ограничи влиянието на някои правителства върху резултатите. Мнозинството от членовете му дадоха своя вот за поредица от реформи, които обаче също позволяват на Израел да остане в проявата. Така в конкурса тази година ще участват обществените телевизии на само 35 държави, което е най-малкият брой от разширяването му през 2004-а. Медийната корпорация Би Би Си все още не е огласила името на британския участник за тази година.