Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Златни накити и ритон от цветно стъкло озаряват изложбата "Българска археология"

Експозицията представя над 300 находки от 31 обекта в страната, открити през 2025-а

12 Февр. 2026
Реставраторите на НАИМ са положили изключителни усилия за възстановяване на намерения на парчета стъклен ритон.
НАИМ
Реставраторите на НАИМ са положили изключителни усилия за възстановяване на намерения на парчета стъклен ритон.

Над 300 находки от 31 обекта представя изложбата „Българска археология 2025“, която отваря врати в залата за временни експозиции в Националния археологически музей от утре, 13 февруари. Националният археологически институт с музей към БАН организира за 19-и път изложбата, която традиционно обобщава резултатите от археологическите проучвания през изминалия сезон.

Експонатите в „Българска археология 2025“ са с хронологичен обхват от праисторията до Късното средновековие. Най-ранните са от 5-ото хилядолетшие пр. Хр. До 7 юни посетителите ще могат да видят находки от знакови обекти като праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците, римските градове Рациария, Ескус, Димум и Хераклея Синтика, средновековните столици Плиска и Търново, както и Калиакра.

Сред акцентите в експозицията са праисторически накити от халколитния некропол при с. Трънак, мечове от некропола при с. Палат, златни украшения и бронзови съдове от надгробната могила при с. Капитан Петко войвода, стъклена чаша тип „Рог на изобилието“ от античния обект при с. Блъсково, сребърни фибули от некропола при с. Свобода, златни накити и монети от Калиакра, както и сгъваем оловен олтар от Трапезица, Велико Търново. Научният контекст на находките е допълнен от постери за близо 50 археологически обекта в страната.

Оцветеният стъклен ритон е сред акцентите в експозицията. Той е изключително ценен, защото такива експонати се откриват много рядко и никога досега не са били показвани в годишната изложба, обяснява доц. Камен Бояджиев, цитиран от БТА. По думите му и в световен мащаб подобни находки не са твърде много, толкова добре запазени, и то – с цветна полихроматична украса. Ритонът е намерен в обект, проучван спасително по газопровода, в района на село Блъсково, Варненско: „Едно селище, което не е било известно до момента. То става известно благодарение на тези спасителни проучвания. Обектът, сам по себе си, не е сред най-впечатляващите“, коментира Бояджиев. Не е ясно дали възникването на селището е било свързано с някаква антична вила или с нещо друго. Ритонът е бил „в малко невзрачен контекст“, бил е намерен на парчета, което е изключително предизвикателство от реставраторска гледна точка. Резултатът от труда на реставраторите е впечатляващ – артефактът в момента изглежда изключително добре съхранен.

По време на предварителното представяне пред медиите днес директорът на музея доц. д-р Христо Попов посочи, че археологическият сезон е приключил с впечатляващи научни резултати, но и със сериозни предизвикателства за гилдията. Той изтъкна, че за четвърта поредна година не е била реализирана сесия за финансиране на археологически проучвания от Министерството на културата и че липсват ясни критерии за определяне на стратегически обекти с приоритетно финансиране. Това поставя планираните археологически изследвания в уязвима позиция и прехвърля тежестта основно върху спасителните разкопки. Христо Попов заяви още, че археологическата общност очаква по-ясен и устойчив ангажимент от страна на държавната администрация за развитие и опазване на културното наследство.

Той разказа още, че са проучвани археологически старини по трасетата на сериозни инфраструктурни обекти – газопроводи по поречието на Струма, в района на Перник, Рупча, в източна Стара планина, в северните части на Бургаска област, южните и югозападни части на Варненска област, по железопътната инфраструктура в Чирпанско и Пловдивско. Добри са резултатите от проучванията по обявения за стратегически път между Бургас и Велико Търново.

Кураторът на изложбата – археологът доц. д-р Камен Бояджиев, също акцентира върху тази тенденция, която ясно се очертава и в настоящата експозиция. В нея преобладават откритията в резултат на спасителни разкопки в срвнение с онези от редовните, планирани проучвания. Въпреки това изложбата свидетелства за богатото разнообразие на археологическите изследвания в страната и за огромния труд на екипите както на терен, така и в процеса на реставрация. Като символично пожелание за предстоящия професионален празник на археолозите – 14 февруари, Бояджиев изрази надежда за повече редовни и планирани археологически проучвания през следващите години.

В тазгодишното издание на експозицията участват 19 исторически и археологически музея от цялата страна, които допринасят с находки от своите фондове.

 

НИМ показва в Ивайловград официално копие на Панагюрското съкровище

Националният исторически музей показа вчера в Ивайловград музейно копие на Панагюрското съкровище при изключителен интерес и препълнена зала в Общинския исторически музей в града. Това е едно от официално изработените златни копия от фондовете на НИМ, създадени с цел представяне на емблематичния тракийски шедьовър пред широка публика при спазване на най-високи стандарти за опазване на оригинала. Откриването на изложбата постави тържественото начало на празничните дни, посветени на 14 февруари – празника на града.

Събитието беше открито от директора на музея д-р Красимира Узунова. По инициатива на кмета на общината Диана Овчарова всички ученици от общината ще имат възможност да разгледат изложбата безплатно.

Панагюрското златно съкровище включва девет златни съда – фиала, амфора-ритон, и седем ритона, изработени от висококачествено злато и богато украсени. Те са датирани от края на IV – началото на III век пр. Хр. Изложбата ще бъде достъпна за жителите и гостите на Ивайловград до 10 март. 

 

 

Златните накити са сред акцентите в изложбата.
НАИМ Златните накити са сред акцентите в изложбата.
Златните накити са сред акцентите в изложбата.
НАИМ Златните накити са сред акцентите в изложбата.
Интерес представляват откритите керамични фигурки.
НАИМ Интерес представляват откритите керамични фигурки.
Праисторически и антични артефакти свидетелстват за бита по нашите земи преди хилядолетия.
НАИМ Праисторически и антични артефакти свидетелстват за бита по нашите земи преди хилядолетия.
Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова показва копието на съкровището.
НИМ Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова показва копието на съкровището.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Българска археология, Българска археология 2025, Археологически музей, НИМ, Христо Попов, Панагюрско съкровище

Още новини по темата

Древността оживя в обновената Зала № 2 на Националния исторически музей
28 Ноем. 2025

В Хераклея Синтика намериха и торса на Херакъл
24 Септ. 2025

Бронзова статуетка на богиня зарадва археолозите на Калиакра
25 Авг. 2025

Втората статуя от Хераклея изправя глава в Археологическия музей
31 Юли 2025

Подводна експедиция на НИМ разкрива тайните на Птичия залив
08 Юли 2025

Скандалната инсталация „Гранични цветя“ цъфна в центъра на София
01 Юли 2025

Тракийските съкровища от музея „Гети“ вече са в България
15 Апр. 2025

В НИМ: Изкуство ли е, или да го хвърляме?
13 Апр. 2025

Музеят "Гети" ни връща тракийските съкровища до 28 март
18 Февр. 2025

За пръв път показват главата на втората статуя от Хераклея Синтика
28 Яну. 2025

Панагюрското съкровище е преживяло и земетресението в Кобе
15 Яну. 2025

НИМ представя откритията от Археологически сезон 2024
15 Яну. 2025

Български са 90% от съкровищата в изложбата за Древна Тракия в музея „Гети“
23 Окт. 2024

Панагюрското златно съкровище си отива за месец у дома
28 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?