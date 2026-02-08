Софийската опера готви 13 спектакъла на площад "Ал. Невски"

След като в последните дни бяха обявени няколко концертни спектакъла пред храм-паметника "Св. Александър Невски" - двудневната "Гала в София" на Соня Йончева (25 и 27 август) и първият концерт на открито в столицата на Лили Иванова от десетилетия (2 септември), програмата на централния софийски площад стана още по-натоварена.

От 9 юли до 9 август Софийската опера кани своята публика на традиционния летен фестивал "Опера на площада" - един месец наситена програма с цели тринадесет спектакъла, съобщи БТА днес.

Фестивалът започва с премиера на открито на българо-италианската продукция "Селска чест" от Пиетро Маскани и "Палячи" от Руджеро Леонкавало. След триумфалното им представяна в началото на този сезон на сцената на Софийската опера, на 9, 10, 11, 15 и 17 юли те ще открият фестивалните вечери. Режисьор е Пламен Карталов, диригенти са Даниел Орен и Франческо Роза.

В самия край на месец юли - на 24-ти, 25-и, 26-и, 27-и и 28-и, грандиозната продукция на "Клетниците" отново ще зарадва почитателите на мюзикъла. Петте спектакъла са посветени на 85-годишнината от рождението на композитора Ален Бублил. Дирижира Константин Тринкс, постановката е отново на Пламен Карталов.

Пред храм-паметника "Св. Александър Невски" на 1 и 2 август ще бъде представена и музикалната поема "Рилският пустинник" от отец Кирил Попов. Диригент е Жорж Димитров. Тържествено ще бъдат отбелязани 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Св. Йоан Рилски Чудотворец. Като специален поклон пред героите от Априлската епопея и отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание е концертът с български революционни и патриотични песни, който ще изнесе преди спектакъла на 1 август Представителният духов оркестър с диригент Ради Радев.

На 9 август на площада ще се състои впечатляващ оперен гала спектакъл под диригентството на Даниел Орен. С него националната опера и почитателите на оперното изкуство ще отпразнуват 100 години от световната премиера на "Турандот" от Джакомо Пучини.

Билетите за събитията от "Опера на площада" са в продажба от 12 февруари 2026 г., уведомяват още от Софийската опера и балет.