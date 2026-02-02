Соня Йончева води Йонас Кауфман и Хаусер на "Гала в София" 2026

През 2026 г. "Гала в София" празнува пет години от първото си издание и обещава нови две впечатляващи фестивални вечери. Екипът на Соня Йончева очаква 20 000 ценители на оперната и класическа музика на 25 и 27 август на площад "Св. Александър Невски".

В двете вечери редом до българската оперна прима ще застанат тенорът Йонас Кауфман и виолончелиста звезда Степан Хаусер (изписва се и Хаузер - бел.ред.). Гостуването им е в унисон с мисията на Соня Йончева да превърне България в атрактивна дестинация за изява на най-големите класически артисти на XXI век, коментират от SY11 Events.

В програмата на първата вечер е операта "Тоска" от Джакомо Пучини. Ролята на римската дива е коронна за Соня Йончева и с нея тя е покорила всички най-престижни световни сцени – от дебюта си в образа на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк през 2018 г., през Арена ди Верона, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Римската опера, Държавната опера в Берлин, Баден-Баден, Гщаад, до Япония и много други в продукции, излъчвани по телевизионните екрани и киносалоните в целия свят.

За критиката Соня Йончева е еталон за Тоска на XXI век, а Йонас Кауфман е най-страстният, техничен и въздействащ Каварадоси, посрещан с нестихващи аплаузи и неописуем възторг от публиката в ролята му на художника-революционер. Двамата изпълниха заедно "Тоска" на сцената на Цюрихската опера през миналата есен, партнирали са си също в "Андре Шение" в "Ла Скала", в концерт за 100-годишнината на оперния фестивал на Арена ди Верона, а Йончева участва и в албум на германския тенор с любовни арии и дуети.

В ролята на злодея от "Тоска" барон Скарпия гостува руският баритон Игор Головатенко, с когото Соня Йончева си партнира през 2025 г. на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк в оперите "Дама Пика" и "Андре Шение".

Във втората фестивална вечер, наречена "Синя нощ", гостува Хаусер. Творческата му среща със Соня Йончева е безпрецедентна и ще представи пред българската публика най-доброто от стиловете и на двамата артисти, коментират организаторите. "Синя кръв, синьо небе, синьо море, синева от мелодии, кросоувър аранжименти и ремикси на класически композиции и съвременни евъргрийни – тази комбинация ще докаже на всички, че музиката е машина на времето, най-универсалният език, който е призван да изгради мост между хората в тези тревожни времена, в които живеем", допълва още Йончева.

В "Гала в София" ще участват хорът, оркестърът и балетът на Софийската опера. Диригент на "Тоска" със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров, а на "Синя нощ" – Леонардо Сини. Билетите за двата концерта, които започват точно в 20:00 часа, са вече в продажба.

На 26 август, между двете основни фестивални вечери, ще се проведе и тематично събитие – опера и класическа музика от деца за деца.

От SY11 Events отбелязват, че "Гала в София" ще бъде единствената певческа изява на Соня Йончева в България през тази година, поради натоварения международен график на сопраното. През миналата година на откритата сцена пред "Св. Александър Невски" тя пя редом с Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло.