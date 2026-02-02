Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Соня Йончева води Йонас Кауфман и Хаусер на "Гала в София" 2026

На 25 и 27 август площад "Св. Александър Невски" отново ще стане оперна сцена

Днес, 16:03

През 2026 г. "Гала в София" празнува пет години от първото си издание и обещава нови две впечатляващи фестивални вечери. Екипът на Соня Йончева очаква 20 000 ценители на оперната и класическа музика на 25 и 27 август на площад "Св. Александър Невски".

В двете вечери редом до българската оперна прима ще застанат тенорът Йонас Кауфман и виолончелиста звезда Степан Хаусер (изписва се и Хаузер - бел.ред.). Гостуването им е в унисон с мисията на Соня Йончева да превърне България в атрактивна дестинация за изява на най-големите класически артисти на XXI век, коментират от SY11 Events.

В програмата на първата вечер е операта "Тоска" от Джакомо Пучини. Ролята на римската дива е коронна за Соня Йончева и с нея тя е покорила всички най-престижни световни сцени – от дебюта си в образа на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк през 2018 г., през Арена ди Верона, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Римската опера, Държавната опера в Берлин, Баден-Баден, Гщаад, до Япония и много други в продукции, излъчвани по телевизионните екрани и киносалоните в целия свят.

За критиката Соня Йончева е еталон за Тоска на XXI век, а Йонас Кауфман е най-страстният, техничен и въздействащ Каварадоси, посрещан с нестихващи аплаузи и неописуем възторг от публиката в ролята му на художника-революционер. Двамата изпълниха заедно "Тоска" на сцената на Цюрихската опера през миналата есен, партнирали са си също в "Андре Шение" в "Ла Скала", в концерт за 100-годишнината на оперния фестивал на Арена ди Верона, а Йончева участва и в албум на германския тенор с любовни арии и дуети. 

В ролята на злодея от "Тоска" барон Скарпия гостува руският баритон Игор Головатенко, с когото Соня Йончева си партнира през 2025 г. на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк в оперите "Дама Пика" и "Андре Шение". 

Във втората фестивална вечер, наречена "Синя нощ", гостува Хаусер. Творческата му среща със Соня Йончева е безпрецедентна и ще представи пред българската публика най-доброто от стиловете и на двамата артисти, коментират организаторите. "Синя кръв, синьо небе, синьо море, синева от мелодии, кросоувър аранжименти и ремикси на класически композиции и съвременни евъргрийни – тази комбинация ще докаже на всички, че музиката е машина на времето, най-универсалният език, който е призван да изгради мост между хората в тези тревожни времена, в които живеем", допълва още Йончева. 

В "Гала в София" ще участват хорът, оркестърът и балетът на Софийската опера. Диригент на "Тоска" със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров, а на "Синя нощ" – Леонардо Сини. Билетите за двата концерта, които започват точно в 20:00 часа, са вече в продажба.

На 26 август, между двете основни фестивални вечери, ще се проведе и тематично събитие – опера и класическа музика от деца за деца.

От SY11 Events отбелязват, че "Гала в София" ще бъде единствената певческа изява на Соня Йончева в България през тази година, поради натоварения международен график на сопраното. През миналата година на откритата сцена пред "Св. Александър Невски" тя пя редом с Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Соня Йончева, Йонас Кауфман, Хаусер

Още новини по темата

Със Соня Йончева и "Ръченица" започва новата година в театър "Шанз-елизе"
05 Яну. 2026

Балерина от Италия и цигуларка от САЩ украсяват концерта на Хаусер в София
20 Дек. 2025

Соня Йончева с 12-а роля в МЕТ и пред световен рекорд
25 Ноем. 2025

Грузинско мецосопрано и румънски баритон спечелиха "Опералия" в София (ГАЛЕРИЯ)
27 Окт. 2025

Пласидо Доминго и Соня Йончева избраха финалистите на "Опералия"
23 Окт. 2025

Хаусер представя нов албум, вдъхновен от България
12 Септ. 2025

София събра за пръв път заедно на сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
30 Авг. 2025

Соня Йончева посреща Виторио Григоло за "Гала в София"
28 Авг. 2025

Само един български глас стигна до финалите на "Опералия"
14 Юли 2025

Анна Нетребко се отказа от „Аида“ на Арена ди Верона
29 Юни 2025

Пласидо Доминго ще оценява млади гласове на "Опералия" в София
13 Юни 2025

Соня Йончева се завърна триумфално в "Метрополитън"
07 Юни 2025

Съпругът на Соня Йончева става директор на Операта в Лос Анджелис
31 Май 2025

Доминго и Карерас се срещат на Арена ди Верона за 90-годишнината на Павароти
21 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ