Пласидо Доминго и Соня Йончева избраха финалистите на "Опералия"

Световният конкурс за млади оперни гласове "Опералия", който за пръв път в 32-годишната си история се провежда у нас, избра финалистите, сред които в неделя ще бъде излъчен големият победител. На 20 и 21 октомври в зала "България" протекоха четвъртфиналите, на които се представиха 30 участници от 16 държави на пет континента. 20 продължиха към полуфиналите, а 11 от тях се класираха и за големия финал на 26 октомври.

В категория "Опера" това са: Нейтън Боулс, тенор, САЩ; Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Михай Дамян, баритон, Румъния; Самира Галимова, сопран, Русия; Александър Грасауер, бас-баритон, Австрия; Натали Люис, мецосопран, САЩ; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия; Уилям Томас, бас, Великобритания; Бо Уанг, бас-баритон, Китай; Жасмин Уайт, контраалт, САЩ.

Журито начело с Пласидо Доминго отличи и четирима като най-добри в категория "Сарсуела": Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Самира Галимова, сопран, Русия; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия.

За съжаление, българският представител - басът Божидар Божкилов, не стигна до финалното надпяване.

"Феноменално е, че съм тук в София. Прекрасно е да се върна отново в България само след два месеца", каза на пресконференцията вчера Доминго, който през август изнесе голям концерт на площад "Св. Александър Невски" заедно с Хосе Карерас и Соня Йончева.

"Опералия" е била в различни столици на културата, но тук е особено силна традицията, още повече че през годините съм пял с велики имена като Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Орлин Анастасов, Николай Гяуров", припомни той.

По думите му на конкурса всяка година се явяват велики певци, с прекрасни гласове. Затова на финала ще бъде забележително, обеща основателят на конкурса. Пласидо Доминго разказа, че заради своите родители е станал оперен певец. Като малък ги слушал как пеят сарсуела, на 16 той самият запял сарсуела, а години по-късно – и опера.

За мен е огромна радост и чест, защото зная каква следа имат българските артисти по света и в историята на операта, каза Соня Йончева, инициатор и организатор на българското издание заедно със Софийската филхармония, както и член на журито. "Благодаря на Пласидо, този изключителен артист и легенда, за това, че е създал този конкурс", каза още тя. "С огромната си кариера през последните над 60 години е намерил времето и вдъхновението да сътвори нещо прекрасно, и да даде път на толкова млади артисти, включително и на мен".

По думите ѝ работата в конкурса е на изключително високо ниво: "Критериите са изключително високи, и се питам дали и аз съм била критикувана по този начин навремето. Доказателство, че "Опералия" търси най-големите звезди на оперния небосклон“. Според световноизвестното сопрано гласовете за финала са "абсолютно невероятни". Призовете, осигурени от "Ролекс", са солидни: по 30 000 долара за първите места при мъжете и жените, и 10-15 хил. в другите категории. Но най-голямата награда си остава сключването на договори с престижните оперни театри веднага след конкурса.

Соня Йончева е лауреат на "Опералия" през 2010 г. Сред звездите, изгрели на тамошния небосклон, са и Джойс ДиДонато, Роландо Вийязон, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде и др. Единственият друг българин, печелил "оперната олимпиада" до момента, е басът Орлин Анастасов (1999 г.). Всяка година за конкурса се явяват между 700 и 1000 кандидати от цял свят.

Финалът на "Опералия" в София ще бъде на 26 октомври, неделя, в зала "България" и ще бъде предаван директно по тв канала Mezzo. Пласидо Доминго лично ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Все още се намират последни билети онлайн и на касата на Софийската филхармония.