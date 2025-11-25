Медия без
Соня Йончева с 12-а роля в МЕТ и пред световен рекорд

Тя се утвърждава като водещата интерпретаторка на оперни роли от Умберто Джордано

Днес, 13:02
Соня Йончева и Пьотр Бечала в снощната премиера.
Karen Almond/Met Opera
Соня Йончева и Пьотр Бечала в снощната премиера.

Снощи, 24 ноември, с голям успех премина поредният дебют на Соня Йончева на сцената на "Метрополитън опера" в Ню Йорк. Българското сопрано влезе в ролята на Мадалена ди Куани от операта "Андре Шение" на Умберто Джордано – образ, който тя вече изигра в Миланската Скала през 2023 г. и във Виенската държавна опера по-рано тази година. В главната роля й партнира полският тенор Пьотр Бечала, за когото това бе абсолютен дебют в ролята на поета Шение (реална историческа фигура от времето на Френската революция). По-рано двамата заедно изпяха и другата най-популярна опера на композитора – "Федора", през 2023 г. на най-престижната американска сцена.

Новата постановка възкресява легендарната продукция на Никола Жоел от 1996 г. Първоначално тя е създадена за Лучано Павароти и Мария Гулегина и поставена в МЕТ за 100-годишния юбилей от световната премиера на "Андре Шение", която е била през 1896 г. в Миланската Скала. В навечерието на 130-ата годишнина от появата на операта на Джордано и тримата солисти Соня Йончева (Мадалена), Пьотр Бечала (Шение) и Игор Головатенко (Жерар) направиха дебютите си в съответните роли на сцената на "Метрополитън опера" под диригентството на маестро Даниеле Рустиони – новият постоянен гост-диригент в нюйоркския оперен театър.

След снощната премиера са планирани още пет дати: 28 ноември, 3, 6, 9 и 13 декември, като последният спектакъл ще бъде излъчен на живо в избрани киносалони по света. Две аудиотрансмисии в реално време — на 24 ноември и 3 декември — са достъпни безплатно в официалния сайт на "Метрополитън опера". Ценителите могат да ги проследят онлайн от 19:25 американско време (2:25 ч. в България на следващия ден).

Мадалена е 12-ата поред героиня в репертоара на Йончева в МЕТ, което я превръща в българския оперен артист с най-многобройни роли в престижния оперен театър. След броени месеци предстои и 13-ата: Чо-Чо-Сан в "Мадам Бътерфлай".

Българската прима е на прага на още един рекорд, този път световен:

През февруари 2026 г. предстои глобалната премиера на операта "Марина" от Умберто Джордано в Милано (Teatro del Verme). Това е първата оперна творба, композирана от италианския майстор на веризма и досега никога не е изпълнявана публично – дори за дълъг период от време е считана за изгубена. Преди няколко години Йончева участва във възраждането и на още една малко позната творба на Джордано – "Сибир". Композиторът е автор на общо 11 опери. В световния репертоар обаче най-често се изпълняват само 2 от тях – "Андре Шение" и "Федора". Повечето световноизвестни сопрани са изпълнявали най-вече ролята на Мадалена, само някои от тях и на Федора, почти никоя не е влизала в образа на Стефана (от "Сибир") и абсолютно никоя досега не е изпълнявала Марина. Това прави Соня Йончева първата оперна певица в света, която ще влезе в тази роля, и първата изобщо, която може да се похвали с 4 героини от Джордано в репертоара си. Така тя се утвърждава като водещата интерпретаторка на оперното наследство на Джордано в цялата история на жанра. 

В "Марина" ще й партнират тенорът Фреди де Томазо, познат на българската публика от фестивала за камерна музика "Съкровени гласове", и баритонът Михай Дамян – победител на тазгодишното издание на "Опералия", което се проведе в София.

Италианският оперен композитор Умберто Джордано (1867–1948) е роден в гр. Фоджа, южна Италия. Със своето културно наследство принадлежи към поколението композитори, оформили зрелия стадий на италианския музикален реализъм след успехите на Маскани и Леонкавало. Джордано се счита за образец на движението "веризъм: използването за сюжети на предимно реални случки от живота на обикновените хора – а не на митични или кралски фигури – и стремежа за пресъздаване на действителността на фона на исторически събития.

Учи при Паоло Серао в Консерваторията на Неапол и дебютира още като студент със своята лирична драма "Марина", привлякла вниманието на музикалното издателство "Сондзоньо". Творбата участва в конкурс за едноактна опера, в който първото място печели "Селска чест" от Пиетро Маскани, а творбата на Джордано заема шесто място сред 73 произведения. Благодарение на това издателят Сондзоньо възлага на младия автор да напише следваща опера. Джордано създава "Mala vita" – сурова веристична драма, която предизвиква широки полемики при поставянето си в Рим през февруари 1892 г. Следва "Regina Diaz" (1894), която има по-слаб прием, но истинският пробив настъпва през 1896 г. с премиерата на "Андре Шение" в Ла Скала. Следва вторият му голям международен хит – "Федора". През първите десетилетия на XX в. Джордано композира още няколко опери, сред които "Сибир" (1903), "Marcella" (1907) и др. 

Karen Almond/Met Opera
