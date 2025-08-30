София събра за пръв път заедно на сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас

Не ни забравяйте. Това послание отправиха Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева в края на втората вечер от „Гала в София“, която за пръв път събра на една сцена тримата големи артисти. Те закриха съвместния си концерт с Non ti scordar di me („Не ме забравяй“) на неаполитанския композитор Ернесто де Куртис (1875-1937), видя репортер на БТА. Доминго обаче промени оригиналния текст и запя Non ti scordar di noi („Не ни забравяй“).

Непосредствено преди това продължителните аплодисменти на многохилядната публика на площата пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ бяха възнаградени с три биса. Доминго излезе с прочутата Granada на Агустин Лара, а Карерас – с Torna a Surriento („Върни се в Соренто“), неаполитанска песен, добила фолклорен статус, отново по музика на Де Куртис и текст на брат му – поета и художник Джамбатиста Де Куртис.

Изненадата дойде от Соня Йончева, която представи „Моя страна, моя България“. Хитът на Емил Димитров тя изплъни с видимо вълнение, поради което помоли публиката да пее заедно с нея. „За първи път в живота ми пея тази песен, и то по такъв начин“, сподели през сълзи сопраното. Оперната прима не за първи път показва уважението си към българската музика – в репертоара ѝ е и народната песен „Заблеяло ми агънце“, която пее по света, а преди две години включи в един от концертите си в зала „България“.

Първата вечер на „Гала в София“ на 29 август на сцената пред катедралния храм под акомпанимента на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров също завърши с възгласи „Браво!“, три биса и изправена на крака публика. Концертът, наречен „Италианска вечер“, бе с участието на световноизвестния италиански тенор Виторио Григоло, който посещава Бълария за първи път по покана на Соня Йончева. Българската прима също бе на сцената редом с него.

Галаспектакълът започна с музика от операта „Силата на съдбата" от Джузепе Верди, последвана от арии за сопрано и тенор, както и дуети на същия композитор – Pace, pace mio Dio – ария на Леонора от „Силата на съдбата“, La donna è mobile – ария на херцога, и Parigi o cara – дует на Виолета и Алфред, и „Наздравица“ от „Травиата". Първата част на концерта продължи с „Тоска“ на Джакомо Пучини – две арии (E lucevan le stelle – на Марио Каварадоси, и Vissi d’arte – на Тоска) и дуета Mario, Mario.

След антракта звучаха композиции, предимно филмова музика, на Нино Рота – Parla piu piano от „Кръстникът", Масимо Раниери – Perdere l’amore, Джани Ферио, Лео Киосо и Джанфранко Дел Ре – Parole, parole, Енио Мориконе/Киара Ферау – Nella Fantasia от „Мисията", Енио Мориконе – Chi mai от „Професионалистът", Лучо Дала – Caruso, отново Мориконе – Your love от „Имало едно време на Запад" и Тони Ренис/Алберто Теста – Quando, quando, quando.

На бисовете Виторио Григоло изпълни The shadow of your smile, песен на Джони Мандел, позната от репертоара на Франк Синатра и изпълнена в негова памет, Соня Йончева – La vie en rose на Едит Пиаф. Финалът бе поставен с дуетно изпълнение на O sole mio.

За да се организира всичко това, беше една голяма битка, но това са битките, които побеждават със сърце, каза Виторио Григоло в края на спектакъла.

Организаторите от SY11 Events припомнят, че събитието отбелязва 35-годишнината от създаването на най-великото оперно трио на всички времена – „Тримата тенори", и 90 години от рождението на един от тях – великия Лучано Павароти. Звездните тенори Доминго, Карерас и Григоло ще участват в голям концерт в памет на Павароти на Арена ди Верона месец след „Гала в София". „Това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове“, коментират от SY11 Events.