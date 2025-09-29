Нежеланият в Европа Гергиев дирижира Доминго и Карерас в Дубай

Официална страница на Соня Йончева във ФБ Пласидо Доминго и Хосе Карерас изнесоха концерт в София само преди месец по покана на Соня Йончева.

Хосе Карерас и Пласидо Доминго ще пеят под ръководството на диригента Валерий Гергиев, съобщава сайтът на операта в Дубай, където бе публикувана програмата за сезон 2025/2026 г. Това е възможно да се случи само в Азия, тъй като в Европа и САЩ именитият маестро е все така нежелан. Гергиев е считан за близък до руския президент Владимир Путин и масово отбягван на Запад, след като отказа да осъди руската инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Двамата легендарни тенори ще участват в концерт в Дубай на 22 декември, озаглавен "Звездите на века – оперна гала". Те ще изпълнят оперни арии, канцонети, сарсуела, фрагменти от бродуейски мюзикъли. Ще им акомпанира оркестърът на Мариинския театър, чийто музикален директор е 72-годишният Гергиев. С приемането на този ангажимент Доминго и Карерас се присъединяват към оперните певци Амброджио Маестри, Рамон Варгас и Феручо Фурлането, които вече са си сътрудничили с руснака, въпреки че техните държави осъдиха инвазията на Русия в Украйна.

През юли т. г. в Италия бе отменен концерт в двореца Казерта край Неапол, който трябва да е с участието на Гергиев, местен филхармоничен оркестър и солисти от Мариинския театър в Санкт Петербург. Италианските организатори сами се отказаха концерта, след като инициативата им предизвика критики от заместник-председателя на Европейската комисия Пина Пичерно, италианския министър на културата Алесандро Джули и вдовицата на дисидента Навални - Юлия.

Това не е първият подобен случай. През февруари 2022 г., дни след началото на войната, "Ла Скала" в Милано прекрати негово участие по същата причина. Малко по-късно "Карнеги Хол" в Ню Йорк отмени три концерта с Виенската филхармония под негово ръководство.

Филхармоничният оркестър на Ротердам също прекрати сътрудничеството си с руския диригент и отмени фестивала "Гергиев", планиран за септември 2022 г. През март същата година Мюнхенската филхармония го освободи като главен диригент заради връзките му с Путин, съобщи Би Би Си. Кметът на Мюнхен Дитер Райтер дори му постави ултиматум: ако не се разграничи от действията на Путин, договорът му ще бъде прекратен – и след изтичането на срока той действително бе уволнен.

Валерий Гергиев е сред най-прочутите световни диригенти. Той обаче е известен като лоялен към Кремъл и близък до Путин. Гергиев подкрепи анексирането на украинския Кримски полуостров от Русия през 2014 г. Той също така дирижираше националистически концерти, след като Русия окупира части от Грузия през 2008 г. През 2013 г. Путин лично го удостои с титла "Герой на труда на Русия".

След началото на войната в Украйна маестрото бе отстранен от всички позиции, които заемаше в западни държави. Освен уволнението от Мюнхенската филхармония и отказите за работа с него от "Ла Скала", "Карнеги Хол" и Филхармонията на Ротердам, той бе отстранен и от Фестивала във Вербие, а "Метрополитън опера" спря да го кани като гостуващ диригент.

Вероятно като награда за лоялността му към режима, Валерий Гергиев бе назначен през декември 2023 г. за генерален директор на Болшой театър и за председател на комитет, връчващ новата руска международна награда за мир "Лев Толстой".

Само преди месец Хосе Карерас и Пласидо Доминго изнесоха рецитал в София заедно с българското сопрано Соня Йончева. От 20 до 26 октомври Йончева и Доминго отново ще пристигнат у нас за провеждането на създадения от тенора конкурс за изгряващи оперни звезди "Опералия". Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на оперната прима, която печели конкурса преди точно 15 години.