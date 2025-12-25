Празничният концерт в Центъра "Кенеди" е отменен, след като името на Тръмп цъфна на сградата

EПА/БГНЕС Буквите с името на Тръмп са дори преди тези на Кенеди.

Планираният джаз концерт във вашингтонския Център "Кенеди" на Бъдни вечер - празнична традиция, датираща от над 20 години, бе отменен, пише Асошиейтед прес. Водещият Чък Ред заяви, че е отменил шоуто, след като Белият дом обяви миналата седмица, че името на президента Доналд Тръмп ще бъде добавено към надписа на сградата.

От миналия петък на фасадата е изписано "Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди Мемориален център за сценични изкуства". Според Белия дом избраният от президента управителен съвет е одобрил решението, което по думите на някои наблюдатели нарушава закона. Тръмп от месеци даваше да се разбере, че е отворен за промяна на името на центъра.

"Когато видях промяната на името в уебсайта на Център "Кенеди", а няколко часа по-късно и на сградата, реших да отменя концерта ни", поясни Ред в имейл до АП. Ред е барабанист и вибрафонист, който е свирил в турнета с музиканти от ранга на Дизи Гилеспи и Рей Браун, а от 2006 г. е председател на празничните Jazz Jams в Центъра "Кенеди"

Президентът Джон Кенеди беше убит през 1963 г., а на следващата година Конгресът прие закон, с който центърът беше обявен за жив паметник в негова памет, припомня Асошиейтед прес. Племенницата му Кери Кенеди обеща да премахне името на Тръмп от сградата, след като той напусне поста си, а бившият историограф на Камарата на представителите Рей Смок е сред тези, които твърдят, че всякакви промени трябва да бъдат одобрени от Конгреса.

Законът изрично забранява на съвета на попечителите да превърне Центъра в паметник на друг човек и да постави името на друго лице на фасадата на сградата, припомня АП.

Тръмп, който е републиканец, се ангажира активно с Центъра, кръстен на емблематичен демократ, след като през първия си мандат го игнорираше. Той изгони ръководството му, преструктурира съвета, като го оглави, и лично беше домакин на тазгодишните награди на Център "Кенеди", с което наруши дългогодишната традиция президентите да бъдат предимно зрители.

И други артисти, сред които Норвежката опера, хитовият мюзикъл на Бродуей "Хамилтън" и фолк музикантът Рианън Гидънс, отмениха изявите си в Центъра, откакто Тръмп започна да се меси в работата на културната институция.