"Мижав интерес": Gledam.bg затвори на 5-ия си рожден ден

Няма достатъчно желаещи да плащат за български филми

Днес, 12:15

Платформата за легално гледане на българско кино Gledam.bg, която стартира по време на ковид пандемията, спира дейността си навръх 5-ия си рожден ден. "Не поради Netflix, а поради "мижав интерес", пишат основателите от No Blink. Актьорът Алек Алексиев и режисьорът и продуцент Ники Стоичков създават услугата, за да могат зрители по цял свят да се запознаят с българското седмо изкуство и, по първоначална идея, театър. В каталога влизаха над 250 нови и класически български филма. В последната година месечният абонамент бе 9.89 лева, а годишният - 98,40 лв., но постоянно имаше значителни отстъпки за нови абонати. Безплатният тестов период бе 5 дни, а част от филмите можеха да се "наемат" на парче срещу сума от 4-5 лева.

"Добре че е шегата, да си кажем истината. Днес наистина ставаме на 5 и наистина затваряме. Gledam.bg е един изключително симпатичен, романтичен, обичан и личен проект на NO BLINK I Group, създаден с идеалистична цел и движен с огромен ентусиазъм, отношение и вяра. Сбъдната мечта за изцяло българска стрийминг платформа - място на неизчерпаемо филмово съдържание, хранилище на българското кино", припомня се в страницата на проекта.

От платформата благодарят от сърце на "всички партньори и приятели, които повярваха в идеята" и на всички зрители, които са ги подкрепяли през изминалите пет години. 

"За нас беше удоволствие да се вложим с уменията и енергията си в създаването на "ОТ НИЩО НЕЩО". Вярваме, че с "ОПАСЕН ЧАР" успяхме да влюбим още хора в българското кино. Ние продължаваме да работим за него, да обичаме и гледаме български филми, през мисията и проектите на NO BLINK I Group", завършват те все пак на оптимистична нота.

Понастоящем отделни, но основно нови български филми могат да се гледат легално в глобалната услуга HBO Max, както и в местната "Neterra TV+". Старите ленти присъстват основно с лошо качество, но пък безплатно, в YouTube. 

