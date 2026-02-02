Медия без
Робърт Плант ще пее в Античния театър на 6 юли

Легендарният фронтмен на Led Zeppelin ще излезе пред българска публика със Сюзи Диан и групата Saving Grace

Днес, 13:51
Робърт Плант и Сюзи Диан по време на концерт през юли м.г. в Испания.
ЕПА/БГНЕС
Робърт Плант и Сюзи Диан по време на концерт през юли м.г. в Испания.

Робърт Плант се завръща в България за концерт точно 19 години по-късно. На 6 юли той ще гостува в Античния театър в Пловдив заедно с групата си Saving Grace и изпълнителката Сюзи Диан по покана на Fest Team. За последно легендарният певец на Led Zeppelin пя у нас също на 6 юли, но през 2007 г. в Каварна. Паметно бе и гостуването му в София през 1998 г. с не по-малко популярния китарист на групата Джими Пейдж.

Сега Плант ще представи пред българската публика проекта, с който се занимава през последните седем години - Saving Grace. Тук той се отдава на най-ранните си влияния - меланхоличен фолк-рок, американски блус, рокендрол, музика от Близкия изток... Великолепният му глас е вече улегнал и по-интимен. Вокалистката Сюзи Диан пък заема мястото на пълноправна дуетна половинка.

Сегашното турне представя най-новия албум - Saving Grace (2025), който включва 10 кавърверсии. Музикалната критика определя тези интерпретации на Плант и групата му като лични, емоционални и трансцендентални. И Античният театър сякаш е точното място тези песни да бъдат изпълнени. Заедно с предишна тяхна музика, разбира се.

Билетите за концерта на Робърт Плант, Сюзи Диан и Saving Grace ще се продават от 5 февруари (четвъртък), 9:30 ч., в мрежата на Ticketstation.bg. Цените са от 100 до 180 евро.

Постерът за концерта на Робърт Плант в Пловдив.
FEST TEAM Постерът за концерта на Робърт Плант в Пловдив.
