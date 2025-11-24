Трики се завръща в София на 12 юни

Историята между българската публика и една от легендите в трип-хоп музиката - Трики, ще намери своето продължение на 12 юни. Тогава британският изпълнител идва за нов концерт в България, по покана на Fest Team. Събитието ще е в столичния клуб Fomo (в хотел "Рила").

По време на шоуто Трики ще представи своята нова концертна концепция, като специално място в нея заема полската изпълнителка Марта Злаковска. Заедно с нея той за пореден път демонстрира, че продължава да създава музика, която трудно влиза в клишета и жанрове.

Музикантът и продуцент, чието рождено име е Ейдриън Тоус, е сред най-видните представители на едно поколение от град Бристъл, което даде старт на ново течение в музиката - трип-хоп. Той бе редом с добрите си приятели от "Масив атак" още от самото начало, дори е част от The Wild Bunch - формацията, предшествала създаването на легендарната по-нататък група. След това си партнира с редица световноизвестни имена - Пи Джей Харви, Бьорк и др. Същевременно прави успешна солова кариера, включваща забележителни албуми като Maxinquaye, Nearly God и Angels with Dirty Faces. През последните години Трики имаше здравословни проблеми, заради които се наложи да отмени турне, но вече отново е на линия.

Билетите за концерта му ще влязат в продажба на 28 ноември в мрежата на Ticketstation.bg.