Hills of Rock 2026 запали фитила на феновете с Godsmack

Изминалото издание на фестивала Hills of Rock 2025 още е пресен в спомените на присъствалите, а сега те вече трябва да се настройват за следващата година. Още в края на този фест организаторите от Fest Team обявиха датите за 2026 г. - 24-26 юли, като заедно с това пуснаха и 1000 билета на промоционална цена от 180 лв. за трите дни. Те обаче бързо бяха изкупени.

А днес станаха ясни и първите шест групи, които ще свирят догодина. Сред тях се откроява и първият хедлайнер - Godsmack. Една от най-любимите групи на българската публика ще се завърне за своя пети концерт у нас, но първи в Пловдив. През март фронтменът Съли Ърна обеща по време на третия концерт в София (след март 2019 г. и октомври 2022 г.), че американската банда отново ще се завърне. И чакането се оказа кратко. Това ще бъде и вторият извънстоличен концерт за Godsmack след бургаския Summer Chaos Festival през 2015 г.

Обещанието е отново да бъдат изсвирени най-популярните песни. И няма как да е другояче - това е групата с най-много хитове в жанра алтернативен метъл от 1999 г. насам - 13 сингъла №1 в радио класациите за рок и 24 песни в Топ 10. Емблематични са 1000hp, Cryin' Like a Bitch, Straight Out of Line, Awake, Something Different, Voodoo, Say My Name, I Stand Alone. Ще звучат и вече добре познати песни от последния албум Lighting Up the Sky (2023).

Организаторите обещават още две силни имена като хедлайнери за останалите вечери. А сред петте обявени днес групи са други любимци на метъл феновете у нас - готик и дуум метъл героите Paradise Lost. И още - хеви метъл ветераните Nevermore, прогресив метъл бандата Nothing More, калифорнийската метълкор група Of Mice & Men и ню метъл сензацията Vended.

Следващите изпълнители ще бъдат съобщавани поетапно в идните месеци. Билетите са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg. Тридневните са на цени от 200 лв. за членовете на Fest Club и 220 лв. за всички останали.