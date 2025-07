Хиляди изпълниха улиците на Бирмингам за сбогом с Ози

Хиляди изпълниха улиците на Бирмингам, за да се простят с Ози Озбърн, съобщи Би Би Си. Семейството на музикалната легенда начело с вдовицата и негов мениджър приживе - Шарън Озбърн, слезе от колата на моста Black Sabbath, за да положи цветя. Тълпата скандираше: "Ози, Ози".

Катафалката с фронтмена на Black Sabbath премина през центъра на града, където той е роден през 1948 г., и пътува заедно с близките му до дома на "Броуд Стрийт". По-рано кметът Зафар Икбал заяви, че градът, където е израснал Озбърн, ще му даде "сбогуването, което заслужава". "Ози беше повече от музикална легенда, той беше син на Бирмингам", каза Икбал и добави, че всички знаят какво означава този момент за феновете му. Разходите за процесията са платени от семейство Озбърн, но общината е съдействала за организиране на шествието и затваряне на улиците.

Много фенове оставиха прочувствени послания и цветя из града, включително пред стенописа на "Блек Сабат". Книга за съболезнования е поставена и в Музея и художествената галерия в Бирмингам, където е подредена изложба "Ози Озбърн (1948-2025 г.): герой от работническата класа".

Един от феновете каза за новинарската агенция PA, че е открил хеви метъла като тийнейджър: "Тогава разбрах, както милиони по света, че има музика, която ни разбира. Знаехме, че някъде там има някой, който се чувства така, както и ние. Това беше едно постоянно присъствие... За много хора Ози беше като част от семейството им, докосна толкова много животи".

Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли, по-малко от три седмици след като излезе на сцената за прощален концерт. В родния Бирмингам той се събра с колегите си от Black Sabbath Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г. насам, за да постави емоционален финал на половинвековна кариера. Зрителите на стадион "Вила Парк" бяха над 42 хиляди.

"Нямате представа как се чувствам - благодаря ви от дъното на душата си", бяха думите на Ози към публиката. След това на екрана се появи съобщение "Благодаря ви за всичко, вие сте невероятни. Бирмингам завинаги", преди небето да се озари от фойерверки.

В колонка "Скъпи Ози" за лондонския в. Times през 2011 г. рокзвездата отговори на въпрос дали има някакви идеи за погребението си. "Честно казано, не ме интересува какво ще свирят; могат да пуснат Джъстин Бийбър, Сюзън Бойл и We Are the Diddymen, ако това ги прави щастливи", каза той тогава. "Но искам да се уверя, че е празник, а не траурно събитие."

В разговор с Rolling Stone през 2023 г. пък музикантът призна, че последното му желание е да се чувства “достатъчно добре“ за още едно изпълнение на живо, преди времето му да изтече (както се и случи): "Ако не мога да продължа да правя концерти редовно, просто искам да съм достатъчно добре, за да направя един, на който да кажа: "Здравейте, хора, много ви благодаря за живота ми."