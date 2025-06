"Морчиба" закри със стил семейния фест на Колодрума

Британските трип-хоп ветерани от "Морчиба" завършиха с приятен 85-минутен сет първата вечер на дебютното издание на фестивала The Big Garden Party. Семейният фестивал се провежда в два дни (включително и днес) на Колодрума в Борисовата градина, който вече носи името Vidas Art Arena.

Поредното гостуване на групата събра публиката от поляните пред основната сцена и бе може би първият им концерт с толкова ниска средна възраст, заради присъстващите десетки деца. Чаровната, както винаги, вокалистка Скай Едуардс и колегите ѝ (сред които и нейният син на барабаните) представиха песни от новия им албум Escape the Chaos. Не бяха пропуснати и големите им хитове, включително Part of the Process, Rome Wasn't Built in a Day и интересен кавър на Let's Dance на Дейвид Боуи.

Преди това настроението бе подгрято от "Аполо 440", които обаче не гостуваха с пълния си състав, а в компактна версия (SoundSystem). Това не попречи публиката да се разтанцува, най-вече на големите им хитове Raw Power, Stop the Rock и Ain't Talkin' 'bout Dub.

Но двата концерта бяха само черешката на събитието, организирано от Fest Team. Идеята бе през целия ден да има различни занимания и игри за всички от семейството. Интересът бе не само към театралната сцена, където имаше спектакли за деца и възрастни, но и към кулинарната. Там най-голям интерес предизвика демонстрацията на познатия от "Мастър шеф" Иван Кустев. А най-хубавото бе, че лошото време от петък си бе отишло и условията бяха идеални като за фестивал.

Днес събитието започва още от 11 ч. с целодневна програма, акцентирана върху Деня на детето (театрални представления, детски работилници, стендъп, арт инсталации, състезания, надуваеми замъци, сапунени балони, музей на приказката и др.). Вечерта ще бъде закрита от нидерландците Kraak & Smaak и австралийката Натали Имбрулия. Пълната програма е налична на сайта на фестивала, а еднодневни билети могат да се намерят в платформата на ticketstation.bg.