Тарантино: Никога не бих снимал за Netflix!

Той е на 62 и почитателите на киното очакват с трепет неговия десети филм, обявен от самия Куентин Тарантино като "последен". Очакваше се това да бъде "Филмовият критик", но ще е нещо друго, все още неясно какво. Няма "Оскар" за режисура, но има два за оригинален сценарий и е един от най-самобитните автори в седмото изкуство от края на XX и началото на XXI век. Въпреки че стрийминг платформите промениха пейзажа на екранните изкуство и изкушиха с високото си заплащане творци като Мартин Скорсезе, Алфонсо Куарон, братята Коен, Пон Джун-Хо, Уес Андерсън и Рон Хауърд, Тарантино не иска да бъде един от тях.

Никога не бих снимал за Netflix, отсича пред Far Out Magazine режисьорът на "Криминале", "Гадни копилета" и "Имало едно време... в Холивуд". Нито пък за Amazon Prime Video или AppleTV+, допълва изданието неговата позиция. Верен на класическото кинопреживяване в зала, Тарантино презира "това, което Netflix прави с индустрията", и не може да разбере защо публиката предпочита да гледа нов филм от дивана или телефона си, вместо да посети най-близката кинозала.

Все пак той няма нищо против да прибира парите на стрийминг гигантите. Според съобщения в Deadline и Playlist през юни, той е получил хонорар от 20 милиона долара за сценария The Continuing Adventures of Cliff Booth - продължение на събитията от "Имало едно време... в Холивуд". Очаква се то да бъде режисирано от Дейвид Финчър, а в главната роля ще се завърне Брад Пит.

Освен това Тарантино позволи на Netflix да излъчи премонтирана версия на "Омразната осморка" като минисериал от четири епизода (надали про боно). Той има и любим сериал, който нарича "най-добрия в историята на платформата". Това е The Haunting of Hill House. Напрегнатата и безупречно композирана свръхестествена драма на Майк Фланаган се нарежда сред най-добрите, макар че получаването на такава похвала от един от най-влиятелните автори на съвременната епоха е изненада за създателя ѝ, пише Far Out. Когато му разказали за ентусиазма на Тарантино, режисьорът отговорил: "Е, по дяволите."

"Кралски гамбит" е друг сериал на Netflix, който е привлякъл вниманието на Тарантино, и това са единствените две заглавия, достъпни директно за стрийминг, които са се превърнали в негови фаворити.