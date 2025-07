14 000 изкачиха с Gojira Хълмовете на рока

Юлиян Савчев Кулминацията на първия ден на Hills of Rock бе първата поява на Gojira пред българска публика.

Над 14 000 фенове се събраха на първата, откриваща вечер от фестивала Hills of Rock 2025 снощи. На Гребната база в Пловдив те съпреживяха първото гостуване у нас на френските метъл звезди Gojira. Братята Дюплантие (Джо - вокалист и Марио - барабанист) и останалите от четворката са от 30 години на сцена, като през миналата година придобиха световна слава със зрелищното си изпълнение при откриването на Олимпийските игри в Париж миналото лято, когато "отрязаха" главата на Мария Антоанета.

По време на песента Flying Whales надуваеми китове литнаха из многохилядната публика, а малко преди края на изпълнението си Gojira отдаде почит на починалата преди дни легенда на рока Ози Озбърн. Групата изпълни култовото парче Under the Sun, а тълпата не спираше да скандира: "Ози! Ози!"

За енергията в горещия първи ден от фестивала допринесоха още бостънските фънк-метъл виртуози от Extreme и Skunk Anansie заедно със своята вокалистка Скин, в чиито вени и текстове тече бунтът. Сцените на "Строежа" и "На Тъмно" дадоха трибуна на редица родни и чужди банди като "Керана и Космонавтите", Dub Pistols, Hellbound, Cool den, Urban Grey и "Ревю".

Днес, 26 юли, феновете очакват Machine Head, Sepultura, Fear Factory, Wolfmother и As Everything Unfolds, а фестивалът ще приключи в неделя вечерта с The Smashing Pumpkins.

Организаторите Fest Team показаха и социална ангажираност, позволявайки на хора с увреден слух да преживяват музиката пълноценно чрез специалните тактилни костюми на Music: Not Impossible. Такива бяха използвани и в София на концерта на Guns 'n' Roses.