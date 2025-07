The Smashing Pumpkins закриха като по учебник Hills of Rock 2025 (ГАЛЕРИЯ)

Hills of Rock 2025 от снощи е в историята. В спомените на рок феновете той остана като едно от най-успешните издания. Финалът на главната сцена на фестивала край гребната база в Пловдив сложиха американските алтернатив рок легенди The Smashing Pumpkins. Водени от неизменния си лидер Били Корган, музикантите изнесоха нагледен урок как се прави голям рок концерт. Публиката бе развихрена подобаващо с големите хитове като Bullet With Butterfly Wings, 1979, Disarm и Tonight, Tonight. Но между тях бяха вмъкнати и ценителски моменти като първи изпълнения на живо на Edin, Pentagrams и 999. Вмъкнат бе и кавър на Take My Breath Away на Berlin. Публиката бе разнородна - от по-възрастни, които са харесвали The Smashing Pumpkins още от 90-те, до техните деца или просто сегашното фестивално поколение. За финал бе оставена Zero.

Неделният ден отново започна с високи температури, но бе малко по-поносимо заради вятъра. Програмата на главната сцена бе открита от актуалното шотландско дуо Vukovi, чиято вокалистка Джанин Шилстон зарази с енергия и добро настроение.

Следваща първа поява в България - американската индъстриъл-метъл група Static-X, която през 2018 г. се събра наново след смъртта на основателя и фронтмен Уейн Статик през 2014 г. Зад микрофона вече е Xer0 (слуховете са, че това е Едсел Доуп, вокалист и на Dope - те бяха също вчера на феста в Пловдив, но на сцена "Строежа"). "Извинявайте, че ни трябваха 25 години, за да дойдем", заяви басистът Тони Кампос.

Последва изпълнението на английската метълкор формация While She Sleeps, която идва за трети път, но винаги е радушно приемана. И сега не прави изключение. Групата сля настроението си с това на публиката. В един момент това стана буквално, след като певецът Лоз Тейлър се гмурна в тълпата отпред.

Последва ново нетърпеливо чакане за предпоследната група на главната сцена. И имаше защо - това е също първи концерт в България за американските метъл гиганти Mastodon. Басистът и вокалист Трой Сандърс излезе с фланелка на Ози Озбърн. Великото преживяване за феновете бе съчетано с впечатляващи визуални кадри на екрана зад групата.

На другите сцени също бе интересно, като "Строежа" си беше направо за голям фестивал - с "Анимационерите", събралите се наново "Тъмно", Dope, за които стана дума, и ветераните H-Blockx. А окончателната точка на вечерта бе поставена на сцена "На тъмно" от "Уикеда", които също никога не разочароват.

Малко след края организаторите от Fest Team обявиха и датите на следващото издание на Hills of Rock - 24-26 юли 2026 г. Първите 1000 билета вече са в продажба в мрежата на Ticketstation на цена 180 лв. за трите дни.