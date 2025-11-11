Лято 2026 идва с Крис Айзък

Лято 2026 ще започне с гласа на Крис Айзък: американската поп звезда идва за първи път на 22 юни. В най-кратката нощ в годината той ще изпее незабравимата Wicked Game на живо на Vidas Art Arena в София. Платинен носител и номиниран за "Грами", след над четири десетилетия на сцената Айзък ще направи своя дългоочакван дебют в България. Родната публика ще има възможноста да чуе и романтичните класики Lie To Me, Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel и др.

Концертът му по покана на Fest Team ще бъде организиран с изцяло седящи места, с цел максимален комфорт и оптимално преживяване на публиката. Билетите влизат в продажба на 13 ноември в 11:00 на ticketstation.bg, а цените започват от 88 лв.

Крис Айзък започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния. Изгражда самобитен стил, съчетавайки рокабилито на 50-те с класически поп мелодии, а текстовете му са посветени на любовта, загубата и носталгията. Wicked Game, чийто клип с топмодела Хелена Кристенсен на черно-белия плаж остава завинаги в музикалната история, превърна Айзък в икона на романтичния рокендрол.

През годините певецът издава 13 студийни албума и разпродава световни турнета с бандата си Silvertone. Неговата музика многократно звучи както на големия, така и на малкия екран, а самият той се изявява и като актьор във филми като "Мълчанието на агнетата" и "Музиката, която правиш".