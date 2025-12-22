Фонд "Култура" раздаде милиони с признания за менте оценяване

Многократното досега възмущение от порядките при раздаване на пари в Национален фонд "Култура" намери неопровержимо потвърждение - в самото ръководство на фонда. Скандалът е виден от протокола на заседанието на управителния съвет на 11 декември.

Обсъждало се е финансирането на създаване и разпространение на малки проекти за 2025 г. - почти една трета от членовете са се възмутили от журиращата комисия, от принципно грешните правила за оценка и т.н. Съветът е трябвало да одобри оценките. В крайна сметка милионите са отпуснати с гласовете и на тия членове - но става след прегласуване и признания, че постъпват от немай-къде.

Първоначално решенията на оценителната комисия получават 6 гласа "за" и 3 "въздържал се" (9 гласували), като два от положителните вотове са с особено мнение. Тази подкрепа е недостатъчна, затова се провежда второ гласуване. Тогава гласовете "за" стават 8, достатъчни са, увеличава се особеното мнение.

Ето и част мотивите на малкото и по-голямо инакомислие при първото гласуване: "Въпреки многото констатирани проблеми не бива да губим средствата по програмата (Диана Саватева, проф. Илия Граматиков - "за" с особено мнение); при въздържалите се - "Неравнопоставеност на проектите. Някои оценители са оценявали с висок брой точки без ясна аргументация и без редукция на бюджета" (проф. Иван Кабаков); "Несъответствие между описание на проекта и становище при повечето оценки" (Алина Караханова); "Кратки срокове за оценяване и невъзможност за коректно класиране" (Станислав Почекански). При второто гласуване въздържал се остава само Почекански. А положителните особени мнения са обобщени със стряскащото откровение, че и друг път са отпускани пари така: "Това гласуване с компромис е за последен път". Отново е подчертано, че при провал биха се загубили средства, а и ще пострадат качествени проекти

Нататък в заседанието, на база предишно и отказ на резерва, са предложени за финансиране два проекта. Почекански предлага въобще да не се гласуват, тъй като няма основание точно те да бъдат одобрени - след като вече са правени много компромиси. Предложението му е отхвърлено, той излиза, решението е прието.

РЕАКЦИИ

"Подобен подход представлява признание за системен управленски дефицит", декларира в отворено писмо организацията "Обединение на независимата културна сцена". Тя настоява за реформа на оценителния модел, контрол, ефективни механизми за обжалване и корекция. Иска и отмяна на класирането.

"Проблемът не е в липсата на финанси, а в неумелото боравене с тях", заяви деецът Любомир Кутин в социалните мрежи.

Елена Владова, глас от Варна, пред "Сега": "Проекти с много забележки по отношение на бюджета имат висок брой точки и получават финансиране – пълно или частично. Проекти с по-нисък брой точки и често със забележки във всички отношения също получават пълно или частично финансиране. Проекти с много положителни рецензии са оставени в резервния списък. В програмата се създава недопустима конкуренция между държавни и общински институции от една страна, и независими артисти и малки организации от друга."