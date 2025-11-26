Медия без
"Нищо не е наред": независимият арт сектор излиза на протест

Средствата по ПВУ не стигат до културните дейци, комуникацията с министерството е нулева

Днес, 14:14

Независимият културен сектор в България свири сбор за протест утре, 27 ноември, от 8.30 до 10 часа пред Министерството на културата. Причините са забавяне на изплащането на парите по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост, процедурни неуредици и липсваща комуникация с ведомството и Национален фонд "Култура". Всичко това заплашва общността не само със загуба на средства, но и със загиване на независими организации, градящи години наред културна инфраструктура у нас, споделят организаторите от "Протестна станция".

"НИЩО НЕ Е НАРЕД!
Пространства затварят,
Организации спират дейност!
Измамени сме! Излъгани! Омерзени!", 

пишат те в обявлението за събитието в социалните мрежи. "Десетки бенефициенти по План за възстановяване и устройчивост са изправени пред фактически фалит, поради бездействието на НФК: проектите не се администрират, не се спазват срокове, не се изплащат изработените финансирания. Съфинансирането по програма „Творческа Европа“ за 2025 г. не е изплатено! Комуникацията между сектор Култура и Министерството на културата е нулева", категорични са организаторите на утрешния протест.

От "Протестна станция" задават и въпроси: Къде е регистърът, който по закон Министерството е длъжно да администрира? Вече две години не се изпълнява задължение, вменено от ЗЗРК. Защо чрез бюджет 2026 отново виждаме неглижиране на културата и изкуствата? На независимите културни дейци не им остава нищо, освен да изпият една студена вода и да попитат "Излишна ли е културата?", заключават организаторите на протеста. 

Какво всъщност се случва:

По данни от публичната справка към средата на ноември по културните схеми на ПВУ са договорени значителни по обем суми, но до организациите е стигнала само малка част от тях. В същото време множество проекти вече са в напреднал етап на изпълнение, с реализирани събития, поети ангажименти към артисти и партньори и натрупани разходи. Основното затруднение, посочвано от бенефициентите, е, че към момента на нито една организация не е отворен междинен отчет по процедурите на ПВУ в културата. Модулите за междинно отчитане в ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС) остават заключени, статутите на част от проектите не съответстват на реално подписаните договори и анекси, а сроковете в системата не са актуализирани. Това прави невъзможно въвеждането на последващи вече извършени разходи, подаването на искания за второ или финално плащане и планирането на нормален паричен поток по проектите. Всичко това се случва при фиксиран краен срок за подаване на искания за междинно плащане – 30 ноември 2025 г.

Така независимите оранизации са в положение да финансират проектите си почти изцяло със собствени или заемни средства. А към 14 ноември по една от културните процедури по ПВУ, например, са договорени около 21 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, но реално изплатените средства към бенефициентите са под 5% от договореното. Организациите съобщават и за сериозни затруднения в комуникацията с НФК, който не отговаря месеци наред на множество съобщения в информационната система.

От независимия сектор настояват за спешни мерки от страна на Национален фонд "Култура", Министерството на културата и отговорните институции за удължаване на срокове, спазване на административни срокове от страна на институциите, комуникация и цялостна стратегия за развитие на сектора. Отворено писмо с всички свои искания артистите са адресирали до министър-председателя, министъра на културата и министъра на финансите. "ПВУ беше шанс, който няма да се повтори. В момента обаче вместо "възстановяване" говорим за блокаж. Ако системата не бъде раздвижена в най-кратки срокове, рискът е не просто от загуба на средства, а от загуба на независими организации, които години наред градят културна инфраструктура. Всичко това се случва на фона на затварящи пространства, приключващи дейността си организации, неработещ публичен регистър на професионалните артисти и специалисти,липса на каквато и да е стратегия за култура, адекватни политики и бюджет, който само затвърджава впечатлението, че от културата няма нужда", с възмущение обобщават от независимите организации в сектора

Над 40 независими културни организации работят по Националния план за възстановяване и развитие в сектора, сред които Дерида Денс, Фест Тийм, Българска музикална асоциация, сдружение „Гараж“, Съвременно изкуство и култура ЕООД и десетки още.

