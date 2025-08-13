Медия без
Бачев кърпи сценичните изкуства с нови 34 млн. от бюджета

След като театри бяха докарани до просешка тояга, а за "театралната афера" наказани няма

Днес, 16:46
Мариан Бачев
Министерство на културата
Мариан Бачев

лед като в последната година театри у нас бяха докарани буквално до ръба на оцеляването, Министерският съвет отпуска финансиране в размер на 34 млн. лв. за сценичните изкуства. Това каза министърът на културата Мариан Бачев на брифинг днес. Според него средствата, предназначени за театри, опери, филхармонични дружества и други културни институти, са "естествено продължение на политиката на грижа към сценичните изкуства и целия сектор".

"Бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 г. с 6 млн. лв., от 159 млн. на 165 млн. лв. Бюджетът беше приет късно тази година, за разлика от стандартното увеличение. Затова тези допълнителни средства тогава не беше ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. Обикновено това става около шест месеца, след като бюджетът е приет. В случая от март месец досега доста по-бързо реагирахме. Използвам случая да благодаря на министър-председателя Росен Желязков и на министъра на финансите Теменужка Петкова, която с разбиране прие задачата за тези допълнителни средства", посочи още той. "Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика.“

Според министър Бачев с днешното решение на правителството се "разсейват всякакви спекулации, че ще се закриват театри и ще се замразяват трупи". Министърът припомни и че се работи и по ревизиране на методиката за субсидиране на държавните културни институти, които са с делегиран бюджет.

НАСЛЕДСТВО

Ситуацията с фрапиращия дефицит в сферата на сценичните изкуства започна още през есента на 2024 г. след "театралната афера", в която през два провинциални театъра бяха източени над 1.5 млн. лева, макар и до днес да не е съвсем ясно каква е пряката връзка между двете събития. По това време служебен министър на културата бе Найден Тодоров. През декември от АРТО (Асоциация на работодателите в театралната област) алармираха с писмо тогавашния премиер Димитър Главчев, че театрите не получават средства по перо "капиталови разходи", а само най-насъщното за заплати.

Два месеца театрите не получават пари от бюджета
От два месеца театрите в България не получават пари от държавния бюджет по перо "капиталови разходи", алармира писмо от АРТО (Асоциация на работодателите в театралната област) до премиера Димитър Главчев.
СЕГА
17 Дек. 2024

През януари кризата се задълбочи: определени театри нямаха средства дори да си платят тока и отоплението за зимата, би тревога и Съюзът на артистите в България.

"Спиране на ток преди премиери, спиране на отоплението в салоните, блокирани доставки на материали и реквизит, отказани спедиторски услуги, неизплатени командировъчни разходи, телефонни сметки, разходи за извършени дейности. Хиляди левове неизплатени суми по фактури и договори на хора, които разчитат само на този доход - това са актьори, режисьори, сценографи, композитори, художници, хореографи, драматурзи, сценични работници, осветители, озвучители. Сгради без изплатени застраховки, сграден фонд, който всеки момент може да се разпадне, рушащи се покриви, сцени без отопление…" - тази апокалиптична картина нарисуваха от САБ във връзка със забавените и неодобрени плащания от Министерство на културата към културните институти на държавна издръжка. 

Театри остават без ток и отопление заради забавени плащания от МК
Спиране на ток преди премиери, спиране на отоплението в салоните, блокирани доставки на материали и реквизит, отказани спедиторски услуги, неизплатени командировъчни разходи, телефонни сметки, разходи за извършени дейности.
СЕГА
08 Яну. 2025

Нещата не се подобриха ни най-малко, след като начело на Министерство на културата застана бившият актьор на партия ИТН Мариан Бачев. В средата на юни бе съобщено, че Драматично-кукленият театър в Силистра е принуден да преустанови представленията и да излезе в предсрочна лятна ваканция заради липса на пари. Спрени са и планираните за предстоящия сезон нови творчески проекти, каза тогава директорът Златина Станева. Причината, която тя посочи, е намаляване на бюджета на театъра за 2025 г. с близо 30 процента от страна на Министерство на културата, и то със задна дата от 1 януари.

Театърът в Силистра спира да играе: няма пари
Драматично-кукленият театър в Силистра е принуден да преустанови представленията и да излезе в предсрочна лятна ваканция заради липса на пари.
СЕГА
16 Юни 2025

Междувременно наказания по "театралната афера" няма, особено пък в сферата на държавната администрация, откъдето са разпределяни парите. 

Ключови думи:

театри, министерство на културата

