Обявиха конкурс за участието на България на Венецианското биенале

61-вото издание на най-престижното международно изложение за изкуство ще се състои от 9 май до 22 ноември 2026 г.

Днес, 16:33
Предишното издание на Биеналето във Венеция през 2024-а привлече над 700 000 посетители: 41% от Италия и 59% от чужбина.
labiennale.org
Министерството на културата обяви конкурс за кураторски проект за националното участие на България в 61-вото издание на Венецианското биенале за изкуство, което ще се състои от 9 май до 22 ноември 2026 г. Максималният размер на допустимото финансиране за избрания да представлява страната ни проект е 70 000 лв. (35 790,43 евро), които могат да покриват възнаграждения за куратори и автори, счетоводни услуги, материали, продукционни разходи, юридически консултации, превод и редакция. Бюджетът трябва да бъде представен в лева, с включен ДДС, уточнява се в отворената покана от културното ведомство.

Разходи като наем на изложбено пространство, транспорт на произведенията до Венеция и обратно, застраховки, инсталация и деинсталация, каталог, PR дейности и комуникация не се включват в проектния бюджет, тъй като ще бъдат осигурени отделно от Министерството на културата чрез Националната галерия, която е институцията, организираща националното ни участие.

Крайният срок за подаване на проекти е 29 декември 2025 г. включително, а проекти, постъпили след това, няма да бъдат разглеждани, казва се в сайта на МК. В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, индивидуално или в екип. Проектите ще бъдат оценявани от жури, назначено със заповед на министъра на културата. Председател на комисията е кураторът Светлана Куюмджиева, а в състава влизат още проф. Станислав Памукчиев - художник, Галина Декова – директор на Художествена галерия Перник, Борис Мисирков – оператор и фотограф, Сашо Стоицов - художник, Йово Панчев - куратор, Ирина Дакова – представител на МК, и Десислава Димова – комисар на националното ни участие (със съвещателен глас). Определени са и петима резервни членове.

Темата на предстоящата Международна художествена изложба на Венецианското биенале за изкуство е „6 минорни тоналности“. Българският павилион ще бъде в зала „Тициан“, където бяха показани българските проекти в предишното, 60-о негово издание през 2024 г., както и тези от 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале през 2023 и 2025 г.

Кураторите могат да кандидатстват само с едно проектно предложение. То се подава на български и английски език, на хартиен и на електронен носител. Сред необходимите документи е творческа биография на куратора и автора (или кураторите и авторите), съдържаща информация за опита в организирането и реализацията на национални и/или международни художествени проекти и изложби и списък на творчески проекти, творби и други авторски произведения. Към творческата биография се прилага и визуална част, представяща авторски проекти, творби и публикации под формата на професионално портфолио. Изисква се също така и концепция за участието на проекта в конкурса, свързана с актуалните тенденции в областта на съвременното визуално изкуство.

Венецианското биенале за изкуство е най-престижното международно изложение в областта на визуалните изкуства. Неговото първо издание е организирано през 1895 г., когато е създаден и терминът „биенале“. Оттогава е провеждано почти редовно, с изключение на 4 пропуснати издания по време на Първата и Втората световна война. Понастоящем арт проявата включва 30 постоянни павилиона, като България е една от малкото страни в Европа, която няма свой постоянен павилион.

Ключови думи:

Венецианско биенале на изкуствата, Биенале във Венеция, кураторски проект, министерство на културата, Национална галерия

