Кевин Спейси: без дом, пее на руснаци по баровете в Кипър

Носителят на два "Оскара" напразно очаква реабилитацията си в Холивуд

Днес, 15:42

Кевин Спейси обяви в сърцераздирателно интервю пред британския в. The Telegraph, че е останал без дом след обвиненията в сексуални посегателства (в никое от които не бе доказана неговата виновност) и провала на кариерата си. "Живея в хотели, в апартаменти от AirBnb", сподели носителят на две награди "Оскар". "Отивам там, където има работа. Практически съм без дом... Разходите през тези седем години бяха астрономически. Печеля много малко и всичко изхарчвам", споделя той, трудно сдържайки сълзите си.

Спейси бе принуден да се раздели с къщата си си в Балтимор, САЩ, където през последните години снимаше сериала "Къща от карти", тъй като е "дължал милиони" за съдебни разноски. Той бе изхвърлен от сериала на Netflix през 2017 г., когато Антъни Рап и други го обвиниха в сексуални посегателства в миналото. Ридли Скот пък го изтри от вече заснетия си филм "Всичките пари на света". Всички врати пред именития някога актьор се затвориха.

Кевин Спейси, сега на 66 години, бе оправдан по всички обвинения, но това не доведе до неговата реабилитация от Холивуд. Той е принуден да се препитава, като се снима в малки независими продукции, а последно е забелязан да пее по баровете в Кипър шлагери на Синатра и Тони Бенет, пред публика предимно от заможни руснаци. Ето и реклама за негово скорошно участие в Лимасол, организирано от руската импресарска компания Ark Productions:

Но звездата от "Американски прелести" и "Седем" не губи оптимизма си. "Поддържаме връзка с някои много влиятелни хора, които искат да ме върнат на работа", сподели още Спейси пред The Telegraph. "И това ще се случи, когато му дойде времето. Но трябва да кажа още, че индустрията сякаш чака позволение - от някой с огромен респект и авторитет".

По-нататък Кевин Спейси казва и кои са тези хора в Холивуд: "Усещането ми е, че ако Мартин Скорсезе или Куентин Тарантино се обади утре, всичко ще приключи."

През изминалите седем години след падението на Спейси негови колеги са се изказвали ласкаво за него. Шарън Стоун го нарече "гений" и допълни: "Нямам търпение да го видя отново на работа.". Лиъм Нийсън пък каза, че "нашата индустрия се нуждае от него и усеща липсата му". Очевидно обаче никой от тези актьори няма властта да почисти опетнената му репутация. 

В същото интервю пред The Telegraph Кевин Спейси сравни положението си с "черния списък" на сенатор Маккарти, който през 50-те години преследва комунистически настроените в Холивуд. Може да е нужен само един съюзник като Кърк Дъглас, който подкрепи сценариста Долтън Тръмбо, за да те върне на сцената, надява се той. "Когато (Дъглас) казал: "Долтън Тръмбо ще пише "Спартак", всички около него в един глас рекли - ти си луд, ще те отхвърлят", разказва Спейси. Но Кърк им отговорил: "Вижте, във филмите има роли на герой, но в живота не е толкова просто."

Преди скандала Спейси бе художествен директор на театъра "Олд Вик" в Лондон. Той има почти 40-годишна кариера на сцена и пред камера в САЩ и Великобритания. Лауреат е на театралните награди "Тони" и "Лорънс Оливие". Носител на "Оскар" за най-добър актьор за ролята си в "Американски прелести" през 1999 г. и за най-добър актьор в поддържаща роля в "Обичайните заподозрени" през 1995 г.

През 2023 г. Кевин Спейси беше оправдан по всички обвинения в сексуални посегателства от Кралския съд в Саутуърк, Лондон, където имаше заведени искове от четирима мъже. През 2022 г. спечели и делото срещу Антъни Рап, който твърдеше,  че актьорът му е посегнал, докато е бил непълнолетен. 

