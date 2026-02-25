Медия без
Макрон "уволни" директорката на Лувъра

Лоранс де Кар подаде оставка след обира на ценни бижута и скандала с фалшиви входни билети

25 Февр. 2026Обновена
Президентът на Франция прие оставката на Лоранс де Кар (вляво) като "акт на отговорност".
Лоранс де Кар подаде оставка като директор на Лувъра в Париж, съобщиха световните агенции. Формално причината е дръзкият обир през миналия октомври, когато бяха задигнати бижута на стойност около 88 млн. евро. 

От Елисейския дворец обявиха, че президентът Еманюел Макрон е приел оставката на де Кар. "Това е акт на отговорност във време, когато най-големият музей в света се нуждае от спокойствие и силен нов тласък за успешното изпълнение на големи проекти, свързани със сигурността и модернизацията му", е казал Макрон.  

Само преди дни избухна друг голям скандал - френската полиция разкри мащабна измамна схема в системата за продажба на билети в Лувъра и Версай. Схемата е работила 10 години. Щетите само за Лувъра се оценяват на над 10 милиона евро. Бяха задържани девет души, сред които двама служители на музея и екскурзоводи. Мрежата е действала около десет години: гидовете са продавали фалшиви билети на туристически групи. Те са използвали повторно истински билети и са прекарвали групите, заобикаляйки контрола. Аферата е разкрита след вътрешна проверка и подслушване на телефонни разговори.

Директорът на Версай ще поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Карс, съобщи информиран източник пред АФП. Кристоф Лерибо, завършил история на изкуството, е начело на Версайския дворец от февруари 2024 г., припомня АФП. Преди това той ръководи парижките музеи "Орсе" и "Оранжери" през октомври 2021 г., наследявайки именно Лоран де Кар, която отиде да управлява Лувъра. 

Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес, 25 февруари. Той ще бъде натоварен със задачата да "осигури сигурността" и да "модернизира" най-посещавания музей в света, каза още източникът.

Обирът

През октомври посред бял ден за 7 минути маскирани крадци проникнаха в галерия "Аполон", разбиха витрини и задигнаха безценни кралски бижута от колекцията на Наполеон.

Кадри от обира, заснети от камери за видеонаблюдение, бяха показани за първи път в края на януари от френските телевизионни канали Те Еф 1 (TF1) и "Франс телевизион" (France Television). На записите се виждат двама от крадците, единият от които е с черна качулка и жълта жилетка, а другият е облечен в черно и носи каска за мотор. Мъжете се качват с товарния асансьор. Единият реже с ъглошлайф витрината, в която е изложена тиарата на императрица Евгения. Откраднатите осем бижута от 19-и век са с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи. 

"Рециклирани билети"

Преди дни се разбра и за мащабна измамна схема в системата за продажба на билети в Лувъра и Версай. Екскурзоводи са продавали фалшиви билети на посетителски групи. Сред задържаните бяха и двама служители на музея и екскурзоводи. От заподозрените са иззети близо 1 милион евро в брой, автомобили и банкови сейфове, а още стотици хиляди евро са открити в сметки. Според следствието част от средствата са инвестирани в недвижими имоти във Франция и Дубай.

Мрежата е действала около десет години. Екскурзоводите са използвали повторно истински билети и са прекарвали групите, заобикаляйки контрола. Аферата "рециклирани билети" е разкрита след вътрешна проверка и подслушване на телефонни разговори.

Измамниците са събирали използвани билети от туристите в края на обиколката и са ги предавали на съучастниците си на входа. Корумпираните служители са си затваряли очите при проверката на "рециклираните" билети или са пускали групите през служебни входове, предназначени за персонал или доставки.

Повечето замесени екскурзоводи са били на свободна практика, работещи основно с китайски туристически групи. Те са се възползвали от езиковата бариера и факта, че много туристи не са запознати с официалните цени и процедури за резервация.

След разкритията Лувърът и Версайският дворец въведоха задължителни поименни цифрови билети с QR кодове, които са валидни само за конкретен час.

Това не е първият случай на измами с билети в Париж. През 2013 г. беше разбита подобна мрежа, но тогава мащабът бе значително по-малък.

