Щетите от кражбата в Лувъра са за поне 88 млн. евро

Директорката на Лувъра, която мълчи от неделя, ще се изкаже днес пред френски парламентаристи, за да обясни как извършителите са успели да откраднат кралските бижута, оценени на 88 милиона евро, предаде АФП. След като три дни остана затворен, най-посещаваният музей в света днес отново посреща посетители (но без галерията "Аполон", където се случи кражбата на 19 октомври,).

Десетки следователи търсят виновниците за обира. Те работят по теорията, че това е била организирана престъпна група, която се е качила по автовишка от камион, за да проникне в музея, а след това е изпуснала диамантена корона, докато е бягала. Групата е откраднала осем предмета, включително колие от смарагди и диаманти, което Наполеон I е подарил на съпругата си Мария-Луиза, и диадема, принадлежала на императрица Евгения и обсипана с близо 2000 диаманта.

Обирът предизвика силни емоции във Франция и чужбина. Първоначално описани като безценни от френските власти, откраднатите бижута вече имат оценка, която обаче не отчита тяхната историческа стойност. Щетите са оценени на 88 млн. евро. По думите на прокурорката на Париж Лор Бекюо сумата е "изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческата загуба".

Министърката на културата Рашида Дати, която от неделя е на фронтовата линия, днес ще даде думата на директорката на Лувъра Лоранс де Кар, за да даде обяснения, тъй като тя все още не е направила публично изявление относно обира. Де Кар ще бъде изслушана в 16:30 ч. наше време от Комисията по култура на Сената, горната камара на френския парламент.

През май 2021 г. Лоранс де Кар стана първата жена, оглавила Лувъра - световноизвестна институция, която е посрещнала девет милиона посетители през 2024 г., 80 процента от които чужденци. Специалистка по изкуството от 19-и и началото на 20-и век, преди това тя е била директорка на парижките музеи "Орсе" и "Оранжри", които притежават многобройни импресионистични и постимпресионистични творби, припомня АФП.

Според в. "Фигаро" Де Кар е подала оставка след обира, но тя е била отхвърлена. Директорката на Лувъра е получила подкрепата на президента Еманюел Макрон. Запитани от АФП, от Лувъра не са пожелали да коментират тези твърдения.

Днес Лоранс де Кар се очаква да бъде разпитана относно условията за сигурност в Галерията на Аполон, където се съхранява кралската колекция от скъпоценни камъни и диаманти на короната, наброяваща около 800 предмета.

В отговор на отправени обвинения от депутати, във вторник министър Рашида Дати изключи каквито и да пропуски в сигурността "вътре в музея", тъй като по думите й устройствата са функционирали. Вместо това тя посочи липсата на охрана "на общественото място", което е позволило на крадците да инсталират товарен асансьор и да влязат през прозорец в галерията.

Дати призна, че сигурността на произведенията на изкуството е била "подценявана твърде дълго". "Вместо това дадохме приоритет на обществената безопасност", каза тя. Синдикатите от своя страна осъдиха намаляването на броя на служителите, отговарящи за сигурността. В предварителен доклад, с който агенция АФП се е запознала в понеделник, Сметната палата - институцията, отговорна за контрола на използването на публични средства във Франция, е изразила съжаление за "забавянето на разполагането на оборудване, предназначено да гарантира защитата на произведенията в музея".