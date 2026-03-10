Шедьовър на Златю Бояджиев излиза на търг в София

Монументалната творба на Златю Бояджиев "Две сватби" е гвоздеят в предстоящия пролетен аукцион на Artmark с произведения на български майстори, който ще се проведе на 26 март в "Хаят Риджънси", София.

Картината с прогнозна цена между 20 000 и 35 000 евро е закупена директно от художника от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас. Тя излиза на пазара за пръв път след над пет десетилетия в частна колекция. "Две сватби" принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Тя разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.

Именно творба на Златю Бояджиев държи рекорда за най-скъпо продадена картина от български художник. През ноември 2025 г. неговият "Пейзаж" бе изтъргуван за 81 000 евро от аукционна къща "Аполон и Меркурий". Предишният рекорд се държеше от вариант на "Ръченица" от Иван Мърквичка, която беше продадена преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро. "Две сватби" има шанс да задмине тези постижения.

Сред водещите произведения в каталога на "Артмарк" е и творбата на Жул Паскин "Три млади момичета" (прогнозна цена също 20 - 35 000 евро)), създадена през 1930 г., малко преди смъртта на художника и вероятно сред последните му творби. Картината е била част от известните колекции на Ролф де Маре и Самюел Йозефовиц и е показвана в значими изложби в институции като Whitney Museum of American Art, Haus der Kunst и Wiener Secession. Репродуцирана е и в ключови монографии и каталози за творчеството на Паскин.

Търгът включва и две значими произведения на българския модернизъм: "Пазачът" на Иван Милев (€ 4 000 – 6 000), от семейната колекция на Славка Флорева, и монументалната маслена картина "Форми, отлитащи от земята" на Жорж Папазов (€ 15 000 – 25 000). Творбата на Милев, която рядко се появява на аукцион, показва характерния за автора сецесионен стил с наситен цвят, богат детайл и сценична композиция. Картината на Папазов, създадена в началото на 30-те години през зрелия му период, е показателна за неговия абстрактно-сюрреалистичен език – геометрични форми сякаш се издигат от земята върху тъмносин фон, превръщайки я в едно от най-представителните маслени платна от неговото творчество, предлагани досега в България.

Пролетният аукцион на Artmark включва общо 178 произведения – също и картини на Светлин Русев, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Васил Бараков, Любен Зидаров, Енчо Пиронков и Димитър Лалев. Всички произведения могат да бъдат разгледани в изложбата в в Къща Ватев – Галерия Аrtmark (ул. „Кузман Шапкарев“ 1, София) с вход свободен.

"Артмарк" е холандско-румънска компания с 18-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.