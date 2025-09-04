Медия без
Баща и дъщеря художници откриват сезона в „Артмарк“

Дило Дилов и Долорес Дилова повеждат артистичен диалог между поколенията

Днес, 14:43
Дило Дилов, "Созополска тераса"
Артмарк
Дило Дилов, "Созополска тераса"

Трогателен артистичен диалог между две поколения повежда изложбата „Дило Дилов – Долорес Дилова. Баща. Дъщеря. Художници“, с която Artmark открива есенния си сезон в своето пространство на столичната ул. „Кузман Шапкарев“ 1. Експозицията включва 60 произведения от частната колекция на семейството, повечето от които се показват за първи път пред публика. Вернисажът е на 9 септември от 18.00 часа.

„Събирайки творчеството на Долорес Дилова и Дило Дилов, тази изложба разкрива едновременно приемственост и диалог – между поколенията, между личната памет и обществената история, между два различни, но дълбоко свързани артистични гласа. Техните творби носят интимност, вкоренена в семейството, но същевременно се отварят към по-широкия наратив на българското изкуство“, казва изкуствоведът доц. Сузана Николова, която вижда своята роля на куратор в създаването на пространство, където тези резонанси могат да бъдат усетени и споделени от зрителя.

Дило Дилов (1924–2000) е високо ценен български художник, известен със своите лирични пейзажи и богато текстурирани фигуративни произведения. С кариера, обхващаща няколко десетилетия, той развива разпознаваем визуален език, вкоренен в традицията, но белязан от дълбоко индивидуален подход към цвета и формата.

Долорес Дилова (1960) продължава тази творческа линия със свой собствен отличителен глас. В живописта и рисунките си авторката – ученичка на проф. Иван Кирков в НХА, изследва емоционалния пейзаж на съвременния живот с яснота и нюанси. В допълнение към художествената си практика тя е активно обвързана и с развитието на културната сцена в страната като член на управата на СБХ.

Произведенията на именитите баща и дъщеря творци могат да бъдат видени в галерия „Артмарк“, къща Ватев, до 23 септември. 

"Артмарк" е холандско-румънска компания със 17-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес седем аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.

Дило Дилов, "Тунизийски интериор"
Артмарк Дило Дилов, "Тунизийски интериор"
Долорес Дилова, "Безвремие"
Артмарк Долорес Дилова, "Безвремие"
Долорес Дилова, "Моето място"
Артмарк Долорес Дилова, "Моето място"
Долорес Дилова, "Плажът" (диптих)
Артмарк Долорес Дилова, "Плажът" (диптих)
