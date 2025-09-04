Баща и дъщеря художници откриват сезона в „Артмарк“

Трогателен артистичен диалог между две поколения повежда изложбата „Дило Дилов – Долорес Дилова. Баща. Дъщеря. Художници“, с която Artmark открива есенния си сезон в своето пространство на столичната ул. „Кузман Шапкарев“ 1. Експозицията включва 60 произведения от частната колекция на семейството, повечето от които се показват за първи път пред публика. Вернисажът е на 9 септември от 18.00 часа.

„Събирайки творчеството на Долорес Дилова и Дило Дилов, тази изложба разкрива едновременно приемственост и диалог – между поколенията, между личната памет и обществената история, между два различни, но дълбоко свързани артистични гласа. Техните творби носят интимност, вкоренена в семейството, но същевременно се отварят към по-широкия наратив на българското изкуство“, казва изкуствоведът доц. Сузана Николова, която вижда своята роля на куратор в създаването на пространство, където тези резонанси могат да бъдат усетени и споделени от зрителя.

Дило Дилов (1924–2000) е високо ценен български художник, известен със своите лирични пейзажи и богато текстурирани фигуративни произведения. С кариера, обхващаща няколко десетилетия, той развива разпознаваем визуален език, вкоренен в традицията, но белязан от дълбоко индивидуален подход към цвета и формата.

Долорес Дилова (1960) продължава тази творческа линия със свой собствен отличителен глас. В живописта и рисунките си авторката – ученичка на проф. Иван Кирков в НХА, изследва емоционалния пейзаж на съвременния живот с яснота и нюанси. В допълнение към художествената си практика тя е активно обвързана и с развитието на културната сцена в страната като член на управата на СБХ.

Произведенията на именитите баща и дъщеря творци могат да бъдат видени в галерия „Артмарк“, къща Ватев, до 23 септември.

"Артмарк" е холандско-румънска компания със 17-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес седем аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.