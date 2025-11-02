Artmark обяви първия си търг за следвоенно и съвременно изкуство

Вече добилата популярност аукционна къща "Артмарк" готви своя първи търг за следвоенно и съвременно изкуство. Той ще се проведе на 11 ноември и обединява над 150 произведения. Нов е и адресът на търга - VIVACOM ART HALL "Оборище" 5. По традиция преди продажбата всички произведения са представени в специална изложба, отворена за свободно посещение. Експозицията може да се види в галерия Artmark, Къща Ватев (ул. "Кузман Шапкарев" 1) до 7 ноември. На 8 ноември ще бъде преместена във VIVACOM ART HALL, където ще бъде открита с вернисаж в 18:00 ч.

Търгът проследява хронологическото и стилистичното развитие на следвоенното и съвременното българско изкуство. Рядко представяни творби на знакови имена като Иван Вукадинов, Жорж Папазов, Генко Генков, Енчо Пиронков, Светлин Русев, Георги Баев, Лика Янко и Димитър Казаков-Нерон, илюстрират основите на модерната художествена идентичност в България и нейния диалог с европейските художествени течения.

Поколението на 90-те е представено от Свилен Стефанов, Станислав Памукчиев, Росен Тошев, Иван Кюранов, Стоян Цанев, Светозар Бенчев, Недко Солаков и Слав Недев. Търгът включва и произведения на млади автори – Нора Ампова, Искра Благоева, Любен Домозетски и Карина Попова.

Колекционерите ще могат да участват в наддаването на място в галерия VIVACOM ART HALL "Оборище" 5, чрез писмени и телефонни оферти, както и онлайн в реално време чрез платформата Artmark Live на artmark.bg, осигурявайки пълен достъп за участници от България и чужбина.

"Артмарк" е холандско-румънска компания със 17-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.