Кийт Ричардс не бил вечен! Rolling Stones отменят турне'26

Те трябваше да пеят по стадиони в Европа и Великобритания

Днес, 17:55
Тримата оцелели от "Ролинг Стоунс"
Въпреки че е герой на безбройни мемета и смешки със своята устойчивост въпреки преклонната възраст и бурен начин на живот в миналото, Кийт Ричардс все пак се оказа по човешки уязвим. Заради здравословни проблеми на 81-годишния китарист "Ролинг Стоунс" отменят планирания стадионен тур през идната 2026 г., който трябваше да обиколи Европа и Великобритания. Това заяви пред Variety източник, близък до рокдинозаврите.

Съобщението вероятно означава, че нищо не е вечно и "търкалящите се камъни" вече никога няма да правят пълноценни турнета.

Въпреки че обиколката все още не била официално анонсирана, говорител на "Ролинг Стоунс", както и концертният им пианист Чък Ливел наскоро потвърдиха пред британската преса, че групата е пред завършване на нов албум - вторият им с 35-годишния продуцент Андрю Уот - и планира турне в Обединеното кралство и Европа. 

Сега обаче става ясно, че Кийт Ричардс, който навършва 82 години в четвъртък, е казал, че не може да се ангажира с предизвикателствата на още едно турне. Китаристът отдавна се бори с артрит, който той нарича "доброкачествен". Но макар да му се наложи да промени стила си на свирене, заболяването не му е попречило да изнесе стотици концерти през XXI век.

Ричардс изглеждаше в добра форма по време на кратко изпълнение в Soho Sessions, Ню Йорк преди месец. Но едно е да изпълниш три песни на сцена, а съвсем друго - да изкараш четири месеца на път. 

"Ролинг Стоунс" са изнасяли турнета почти всяка година от 2000-ата насам, макар че списъкът с дати прогресивно намаляваше във всяко следващо. Причината за това е възрастта на тримата оригинални членове на групата - Мик Джагър (82), Рон Ууд (78) и Кийт Ричардс. Барабанистът на легендите Чапли Уотс почина през 2021 г. и бе заместен на сцената от дългогодишния сътрудник на Ричардс, Стив Джордан. Последната концертна обиколка на "Ролинг Стоунс", която носеше името на албума им Hackney Diamonds, включваше 20 концерта из Северна Америка в рамките на три месеца. 

Все пак нов албум ще има, завършва оптимистично Variety. Андрю Уот - работил също с Лейди Гага, Ед Шийран, Елтън Джон, Ози Озбърн и "Пърл Джем" - е човекът, който помогна на "търкалящите се камъни" да завършат първия си дългосвирещ албум с нов материал от 15 години насам. Hackney Diamonds излезе през 2023 г. Кога ще се появи следващият - последен? - албум, предстои да бъде обявено.

