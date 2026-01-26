Композиторът Милко Коларов чества 80 като "Най-щастливият човек"

80-годишнината на композитора Милко Коларов ще бъде отбелязана във Варна с нова постановка на неговата оперна приказка "Най-щастливият човек", съобщават от Театрално-музикалния продуцентски център (ТМПЦ) в града. Представленията са на 6 и 7 февруари.

Произведението разказва за герой, който е творец, философ и визионер, и сбъдва мечтата си, припомнят от трупата. Композирана по либрето на Максим Асенов, приказката излиза на грамофонна плоча в "Балкантон" през 1983 г. в запис на оркестър "Симфониета" с диригент Милко Коларов и с участието на актьорите Николай Бинев, Надежда Топалова, Славка Славова, Асен Ангелов Кисимов, Борис Арабов.

"Най-щастливият човек" е поставена за пръв път във Варненската опера през сезон 1990/1991 с диригент Милко Коларов, режисьор Кузман Попов, художник Лора Маринова, хореографията и пластиката са на Желка Табакова. В премиерата на 22 март 1991 г. главните роли изпълняват Арсений Арсов (Най-щастливия човек) и Даниела Димова (Мечтата). Втората варненска постановка на оперната приказка - в настоящия сезон, е поверена на диригента, който е брат на композитора Нелко Коларов, както и на режисьорката Вера Стойкова. Сценографията и костюмите са дело на Адриана Добрева. В главните роли влизат Артьом Арутюнов и Лилия Илиева-Михайлова.

Въпреки заглавието си, "Най-щастливият човек‘" е доста тъжна приказка за човека и човешкото щастие, философска притча за целта, която преследваш в живота, казва авторът. Но и признава в интервю: "Аз съм щастлив човек, защото цял живот съм правил това, което обичам. Междувременно се наложи да изпия и много горчилки, но ако трябва да започна отново, бих избрал същия път". За най-хубави години в дългия си живот той смята десетилетието, прекарано като ученик на Панчо Владигеров. " Всеки ден бяхме заедно, навсякъде ходехме заедно... последните няколко години живеех в дома му", спомня си началото на пътя композиторът.

Милко Коларов е завършил Музикалната академия в София с композиция при проф. Панчо Владигеров и с оркестрово дирижиране при проф. Константин Илиев. Специализира в Париж. Като диригент на Варненската филхармония създава Фестивален камерен оркестър, застава и на диригентския пулт на Варненската опера, работи като заместник-главен редактор на Радио София. В продължение на близо 20 години ръководи Камерния оркестър на Габрово, където основава фестивала "Дни на камерната музика". Преподава във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", дирижира Симфоничния оркестър на Музикалното училище във Варна. През 2005 г. полага дългогодишната традиция на Камерния ансамбъл "Симфониета", с който участва във всички издания на Международния музикален фестивал "Варненско лято", и изнася многобройни матинета в Градската художествена галерия "Борис Георгиев".

Твори с еднакъв успех във всички музикални жанрове - опера, балет, симфонична, вокално-симфонична, камерна, хорова, театрална музика. Негови творби са изпълнявани и записвани, освен в България, в Италия, Великобритания, Франция, Германия, Русия, Турция, Япония, САЩ, Южна Корея.

Носител е на множество награди, сред които орден "Св. св. Кирил и Методий" I степен с огърлие, почетен гражданин на Варна и Габрово. Милко Коларов е автор на идеята ММФ "Варненско лято" да се открива с рапсодия "Вардар" на Панчо Владигеров, която през тази година ще ознаменува началото и на стотното фестивално издание. Около тази идея е имало и противоречия. "Много спорихме с Иван Маринов, главния диригент на Варненската филхармония, който настояваше откриването на фестивала да бъде с "Празнична увертюра" на Веселин Стоянов. Това произведение е посветено на 15-годишнината от 9 септември 1944 година, а на мен такива посвещения не ми допадат. Разговорите с Иван Маринов бяха трудни, но накрая се прие моята идея. Наред с всичко останало, Панчо Владигеров е и един от първите радетели за създаването на летен музикален фестивал във Варна, подобен на музикалния фестивал в Залцбург, за което пише в едно свое писмо от Берлинския си период", припомня юбилярят Милко Коларов.