Актрисата Диана Димитрова превърна "Сънища и сенки" в образи

Галерия nOva art space представя "Сънища и сенки" – изложба на актрисата и художник Диана Димитрова. Откриването е тази вечер от 18.00 часа в арт пространството на столичната улица "Съборна" 3.

Позната на публиката от сцената и екрана, Диана Димитрова последователно развива и своя живописен свят. След предишните си участия в същата престижна галерийна зала, тя се завръща с нова серия картини, в които изследва границите между съня и реалността, между светлината и сенките в човешката психика. В платната от цикъла "Сънища и сенки" образите се появяват като фрагменти от сън – лица, фигури и символи, носещи усещане за памет, сложни вътрешни състояния и неизказани истории.

Живописният език на авторката съчетава експресивна цветност, сюрреалистични внушения и силно психологическо присъствие, отбелязват домакините на събитието. Експозицията предлага среща с един по-личен и интуитивен свят на артиста – в специално място, в което въображението и емоцията се превръщат в образ.

"Изложбата е подредена. След два дни истински маратон и общо около 30 минути сън – картините вече са на стените и чакат срещата… Каквото било – било. Утре започва животът на изложбата", споделя в личната си страница във "Фейсбук" Диана.

Диана Димитрова е приета за студент първа в списъка в специалност "Графика" и е следвала два семестъра в Националната художествена академия, в рамките на които и тя, и преподавателите ѝ разбират, че сякаш просто няма какво повече да научи там. Записва НАТФИЗ, където започва обучението си по актьорско майсторство при проф. Здравко Митков, а завършва и се дипломира при проф. Атанас Атанасов.

Става популярна с участията си в сериалите „Откраднат живот“, „Дяволското гърло“, филмите „Дъвка за балончета“, „Снимка с Юки“, „Писма до Антарктида“ и др., снима активно и в чуждестранни продукции. Сценичната ѝ кариера е свързана основно с Малък градски театър „Зад канала“, където последната ѝ роля, преди да замине на специализация по 3D анимация в престижна академия във Франция, беше Ирина от „Тютюн“ на Димитър Димов, постановка на Бина Харалампиева.

Неотдавна Диана сподели в социалните мрежи, че е спечелила три международни кастинга за филмови участия, едното от които ще е първият ѝ екранен хорър. Откакто отново е в България, тя не само успя да подготви изложба, но се включи и в поредния протест срещу насилието над животни, жъне успехи и в телевизионния формат Hell’s Kitchen със специалитети от родния си добруджански край. „В кухнята на Ада съм в свои води. „Адът“ не ме плаши. Той ме калява. Минала съм през по-тежки огньове“, призна тя.