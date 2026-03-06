Биляна Петринска репетира моноспектакъл по роман на Ерик-Еманюел Шмит

Биляна Петринска започна репетиции за моноспектакъл под режисурата на Стоян Радев, който в последните сезони се утвърди като най-търсения майстор на тази сценична форма. Премиерата на постановката „Ария на съперницата“ се очаква в края на април на сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър.

Спектакълът е вдъхновен от романа „Съперницата“ на именития френски драматург, романист и есеист Ерик-Еманюел Шмит, добре познат и на българската публика от многобройните театрални интерпретации по негови пиеси и литературни произведения („Енигматични вариации“, „Хотел между тоя и оня свят“, „Оскар и Розовата дама“ и др.). В него авторът намира необичаен начин да изрази възхищението си към оперната легенда Мария Калас, като разказва историята ѝ през погледа на нейната конкурентка – измислената певица Карлота Берлуми. Берлуми надживява преждевременно прекършената от житейските перипетии и съдбовните любови своя прочута съперница. Но не успява да преживее превъзходството ѝ на оперната сцена. Подтиквана от завист и озлобление, тя непрестанно се сравнява с великата Калас, опитвайки се да омаловажи нейния талант и да защити собствената си самоличност на артист.

Романът на Шмит излиза във Франция през 2023 г. по повод 100-годишнината от рождението на Мария Калас. Той създава театралната адаптация по него специално за проекта на Народен театър „Иван Вазов“, където преди няколко години гостува лично. Преводът на драматизацията е на Снежина Русинова-Здравкова. Сценографията и костюмографията са проектирани от Елица Георгиева, хореограф е Теодора Попова, а музиката е на Христо Чучков. Драматург на постановката е Анелия Янева.

Билетите за премиерните дати ще бъдат пуснати в продажба скоро.

Любопитен факт е, че съществува и българска пиеса с подобен сюжет – „Глас“ от известната писателка Елена Алексиева. Тя разказва за вечната дубльорка на оперната дива Мария Калас, която я следва през цялата ѝ кариера, без никога да може да излезе на сцената и да се изяви. Монодрамата е поставяна нееднократно с различни актриси: с Ивана Папазова – примата на Пловдивския театър, с Яна Маринова в Нов театър НДК, а в момента се играе в театър „Българска армия“ с Антоанета Добрева-Нети в ролята. Българската пиеса обаче излиза много преди романа на Ерик-Еманюел Шмит – още през 2015 г.