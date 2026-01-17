Медия без
Любо Нейков става „Различният“ в Народния театър

Премиерата на спектакъла на Стефан Спасов по пиесата на Алексей Слаповски ще бъде през март

Днес, 14:36
Любо Нейков, режисьорът Стефан Спасов и актрисите вдигат наздравица за успех на бъдещия спектакъл.
НТ Иван Вазов
В Народния театър „Иван Вазов“ започнаха репетициите на спектакъла „Различният“ по пиесата на съвременния руски драматург Алексей Слаповски с режисьор Стефан Спасов, съобщават от първата ни трупа. В единствената мъжка роля в комедията ще гледаме гост-звездата Любомир Нейков, а в женските образи ще се превъплътят актрисите Вяра Табакова, Гергана Змийчарова, Илиана Коджабашева и Антония Кундакова. Сценографията и костюмите са на Ванина Цандева, композитор е Теодосий Спасов, а драматург на постановката е д-р Светлана Панчева. Пиесата с оригинално заглавие „Различен от всички“ е преведена от Василка Бумбарова.

Сюжетът разказва за заклет ерген, който си търси съпруга, и разглеждайки брачни обяви, попада на нещо интригуващо: „Млада, красива, заможна жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив“. Красавицата, която досега винаги се е интересувала само от собственото си удоволствие, е посъветвана да направи поне едно добро дело за друг човек. И така започва историята за човек, който от несигурен и наранен от липсата на любов, изведнъж става всемогъщ и непобедим… Ще намери ли героят най-великолепната жена и готов ли е за голямата промяна в живота си? Ще приеме ли щастието, когато не е очаквал то да го застигне?... Премиерата на спектакъла на сцена „Апостол Карамитев“ през март ще даде отговор на всички тези въпроси.

Режисьорът Стефан Спасов, който от 2023 г. е директор на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич, е автор на няколко успешни постановки в Народния театър: „Три високи жени“ от Едуард Олби с голямата Мария Стефанова, „Едни момичета“ от Нийл Лабют, „Страх за опитомяване“ от Оля Стоянова.

Алексей Слаповски (1957-2023) е един от най-успешните съвременни руски драматурзи. Пиесите му са играни в повече от 50 театъра в Русия, имат много радио и телевизионни постановки. През 1990 г. той е поканен в център „Юджийн О’Нийл” в САЩ, откъдето тръгва световната му популярност. През 1994 г. получава  първа награда от Европейския конкурс за драматургия в Касел, Германия за пиесата „Моята вишнева градинка”, по-късно поставяна в Германия, Франция, Швеция, Австралия, Финландия, Полша, Сърбия и др. Пиесите му са преведени на английски, унгарски, холандски, датски, чешки, български и др.

Голяма част от пиесите на Алексей Слаповски са трагикомедии, или както той сам ги определя – „комитрагедии“, и могат да бъдат поставени в огромни жанрови диапазони – от чиста комедия  до екзистенциална драма. Природата им е подчертано театрална и дори когато се разискват сериозни теми, те си остават зрелищни и насочени към въображението на зрителите. Вълнуват го най-вече проблемите на модерната идентичност. Персонажите му се стремят към себепознание – кои са, какво се случва с тях тук и сега, какво става с днешния свят изобщо… Според драматурга театърът трябва да развлича и да носи радост, така както предизвиква ума и съвестта, възпитава, шокира и скандализира... „Истинската пиеса, истинският спектакъл представят своя версия на живота, защото животът не съществува сам по себе си, той просто е нашата представа за него“, казва Алексей Слаповски.

От 2001 г. Слаповски, който дотогава работи в Саратов, се мести в Москва и започва да сътрудничи в киното и телевизията. Автор е на сценариите за телевизионните сериали "Спирка по желание“, "Петият ъгъл", "Сюжетът", както и на сценарии за телевизионни филми, базирани на собствените му романи "Аз не съм аз" и "Синдромът на феникса".  Съавтор е и на сценария на филма "Иронията на съдбата. Продължението". Слаповски е написал и двайсетина романа. Умира на 65 години от усложнения на пронхопневмоия.

У нас са поставяни пиесите му „Заминавам“, „Жената над нас“, „Пиеса 27“ и др.

 

Режисьорът Стефан Спасов
Гергана Змийчарова (вдясно) и най-младите попълнения по време на първа репетиция.
Илиана Коджабашева (вляво) по време на първа репетиция.
